Психотерапевт рассказал, как привить ребенку любовь к чтению

Чтение литературы – крайне полезное и развивающее занятие. О том, как убедить ребенка начать читать и привить ему интерес к новому хобби, "РИАМО" рассказал врач-психотерапевт Михаил Кумов.

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Во-первых, следует перечислить детям плюсы чтения, объяснить, как пригодятся изученные книги в будущем и что из них можно подчерпнуть для себя.

Если это не срабатывает, то озвученные аргументы рекомендуется подкрепить простыми договоренностями, обращает внимание специалист. Например, после прочтения определенного количества страниц можно разрешить ребенку подольше погулять, посмотреть мультфильм, поиграть в телефон и так далее.

При этом необходимо избегать насилия, иначе оно приведет к протестным реакциям и негативному отношению не только к литературе, но и к учителям, родителям.

"Стоит поискать то, что ему вообще нравится из книг. Многие дети в школьном возрасте мало интересуются учебной литературой и наверстывают все уже в зрелом возрасте", – отметил психотерапевт.

Всегда важно стремиться договариваться, резюмировал психотерапевт.