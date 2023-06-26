"Впереди самое сложное, сука-жизнь!": Роман Костомаров впервые показал на видео протезы на ногах

Роман Костомаров показал первое видео, записанное во время занятий по реабилитации. Спортсмен тренируется на велотренажёре. Видео продемонстрировал Telegram-канал РИА Новости.

Это видео стало первым, на которых видны протезы олимпийского чемпиона. Временные протезы на ногах позволили Костомарову провести полноценную тренировку. Видео получилось жизнеутверждающим. Роман тренировался под бодрящую музыку. В конце ролика Роман подмигнул оператору.

"Ох уж не просто это все… ни морально, ни физически... Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь!", — поделился Роман Костомаров.

Кадры успели прокомментировать поклонники и коллеги Романа Костомарова. Например, Дмитрий Губерниев написал слова поддержки фигуристу.