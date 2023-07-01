Какие инфекции можно подхватить в песочнице и как обезопасить ребенка

Лето – время развлечений на открытом воздухе, что, несомненно, полезно для здоровья, однако стоит не забывать, что это также период повышенного риска заражения разного рода инфекциями. Например, немало паразитов можно подхватить во время купания в открытых водоемах или во время игры в песочнице на детской площадке.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какими инфекциями можно заразиться, играя в песочнице, и как обезопасить от них своего ребенка.

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Вирусы, бактерии и паразиты, можно сказать, коренные жители любой песочницы, а все потому, что детские игровые площадки часто посещают незваные гости: собаки, кошки, грызуны и птицы. А все они – потенциальные источники инфекций. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Кишечная палочка, по словам эксперта, одна из главных опасностей, которые подстерегают в песочнице. Грязные руки и игрушки успешно доставляют инфекцию в организм, после чего развивается неприятное и знакомое многим заболевание, характеризующееся кишечной инфекцией.

Профилактика:

Делайте все плановые прививки — это поможет избежать заражения многими инфекционными заболеваниями. Следите, чтобы ребенок не ел песок, не облизывал игрушки из песочницы, не ел грязными руками. После каждой прогулки и игры в песочнице, тщательно мойте ребенку руки с мылом. В идеале и игрушки тоже. Не водите больного ребенка в общую песочницу: он может стать источником инфекции для других детей, – проявляйте уважение.

Еще одна опасность – паразиты

Острицы, токсокары, токсоплазмы, лямблии, эхинококки – это не полный список паразитов, которые могут находиться не только в фекалиях животных, но и на шерсти – откуда и попадают в песок. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург