Психотерапевт рассказал, как привить ребенку любовь к чтению

Врач-психотерапевт Михаил Кумов рассказал, как привить ребенку любовь к чтению.

© Вечерняя Москва

Эксперт посоветовал объяснить ребенку, зачем книги нужно читать, чем они могут быть полезны в будущем. Можно ввести некоторые договоренности: если ребенок прочитает установленное количество страниц в день, то он получит то, что ему хочется, например, сможет дольше поиграть на планшете.

При этом эксперт посоветовал не использовать жестких мер воздействия. Стоит выяснить интересы ребенка, подобрать книги, которые ему понравятся. Многие дети в школьном возрасте мало интересуются учебной литературой и читают эти книги уже в зрелом возрасте.

Кумов также посоветовал родителям младших школьников читать с детьми вслух. Со старшими школьниками можно посмотреть известные экранизации и обсудить их, передает РИАМО.