Как определить, на какой вид спорта отдать ребенка

Спорт - неотъемлемая часть полноценного развития ребенка, как физического, так и интеллектуального. Однако перед многими родителями встает вопрос: как выбрать вид спорта, куда отдать ребенка? На этот вопрос в комментарии для «Слово и Дело» ответили детский психолог Ирина Золотова и фитнес-тренер Ольга Дерендеева.

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Выбор выбора вида спорта для ребенка должен основываться на его индивидуальных потребностях и интересах. Лучший способ определить, какой спорт подходит вашему ребенку - следить за его поведением, находиться в контакте с ним и лучше понимать, что его вдохновляет.

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Психолог Ирина Золотова в комментарии для «Слово и Дело» отмечает: понять, какой вид спорта ребенку по душе, можно по следующим признакам. В первую очередь, нужно обращать внимание на желания ребенка: какую игру или мероприятие он смотрит с замиранием? Куда сам бежит играть? Ребенок может самостоятельно начинать заниматься футболом у подъезда, играть в баскетбол на улице или в школе, или проситься поплавать в речке в летнее время.

Ребенок проявляет энергию и активность, любит двигаться и играть, проявляет интерес к атлетике, бегу или другим физическим упражнениям - все это может стать подсказками в выборе секции или кружка.

«Главное правило при выборе спорта - нельзя заставлять ребенка заниматься тем, что ему не нравится. Если ребенок не любит выбранный вид спорта, то он скорее всего не будет продолжать заниматься им достаточно долго, чтобы добиться каких-либо результатов. Каждый ребенок уникален и должен выбирать то, что ему нравится и что он может легко усваивать», — отмечает Ирина Золотова.

Фитнес-тренер Ольга Дерендеева в комментарии для «Слово и Дело» подчеркивает: каждый вид спорта имеет свои особенности и предъявляет определенные требования к физическим данным. Например, девочек чаще всего отдают на гимнастику и танцы. В художественной гимнастике смотрят на гибкость, мобильность суставов, на соотношение длины ног и туловища. Отбор на художественную гимнастику проводят в 4-5 лет. В этом возрасте дети легко поддаются растяжке. Поэтому в те виды спорта, где нужна гибкость, набирают детей до 7 лет.

Не менее важен и тип сложения ребенка - эктоморф или мезоморф.

«Эктоморфы обладают удлиненными конечностями, они худощавые, выносливые. При данном типе телосложения подойдут такие виды спорта, как бег на длинные дистанции, велогонки, теннис, плавание, танцы, баскетбол. Мезоморфы – крепкое телосложение, крупные суставы (можно увидеть по обхвату голени и запястья), широкоплечие, мышечные. Это все виды единоборств, фигурное катание, плавание, виды легкой атлетики», — отмечает фитнес-тренер.

Но важно учитывать не только физические данные, но и темперамент, характер ребенка. Зачастую родители заставляют ребенка заниматься тем видом спорта, который нравится им самим. Позвольте выбрать ребенку самому.

«Еще важный момент – отдавать себе отчет в том, насколько вы готовы к серьезным тренировкам. Будет ли это спорт высших достижений или занятия для общего физического развития. Сколько времени и финансов готовы вложить именно родители в занятия. Это тоже немаловажно. Насколько график тренировок совпадает с учебой», — подчеркнула тренер.