Психолог рассказала о проявлениях «синдрома стобалльника» у выпускников

Понятие «синдром стобалльника» как таковое в научную литературу не введено, но школьники и родители хорошо знакомы с этим явлением. Корнями оно тесно связано с болезненным перфекционизмом. <...> Это твердая убежденность в необходимости достижения идеала, при этом человек не умеет принимать ошибки, хронически недоволен результатом и очень тревожен, — пояснила эксперт.