Психолог объяснила, как помочь ребенку определиться с профессией

Большинство выпускников после школы не могут определиться с профессией, которую они хотели бы освоить, поэтому родителям можно помогать своим детям в этом выборе. О том, как это сделать, Life рассказала детский клинический психолог, системный семейный терапевт Татьяна Ивойлова.

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По ее словам, важно определиться, что для вашего ребенка важнее - самореализация, престижность, высокий доход, перспективность развития, популярность или иные составляющие. Также важно обратить внимание на образ жизни при профессии, указала эксперт.

"Здесь необходимо учитывать график, в котором человеку предстоит работать: некоторые профессии могут быть удаленными или иметь гибкий график работы, в других же необходимо присутствие в офисе — и строгий график является обязательным. Есть профессии, которые подразумевают переезд в другой регион или активные перемещения", — объяснила Ивойлова.

Помимо этого, важно узнать, готов ли ребенок развиваться в выбранной профессии и повышать квалификацию, если это потребуется. Психолог также порекомендовала ознакомиться с некоторыми профессиями, например, на мастер-классах или днях открытых дверей.

"Чтобы определиться с выбором будущей профессии, можно обратиться за помощью к профессионалам — психологам, нейропсихологам", — добавила она.