Терапевт объяснил, почему детям нельзя купаться в природных водоемах

Терапевт Раменский объяснил, почему детям нельзя купаться в природных водоемах
Детям не рекомендовано купаться в природных водоемах, поскольку в них могут содержаться опасные вещества. Об этом в разговоре с News.ru предупредил российский терапевт Павел Раменский.
Например, в речной или морской воде могут быть химические вещества, пестициды, удобрения или нефтепродукты, которые вызывают отравления, диарею и аллергические реакции, рассказал Раменский.
Поэтому он подчеркнул, что при выборе места для купания необходимо ориентироваться на его отдаленность от предприятий.
Это поможет избежать негативных последствий. При этом терапевт напомнил, что при первых жалобах на боли в животе и тошноту после купания, нужно сразу обращаться за медицинской помощью.