Терапевт объяснил, почему детям нельзя купаться в природных водоемах

Детям не рекомендовано купаться в природных водоемах, поскольку в них могут содержаться опасные вещества. Об этом в разговоре с News.ru предупредил российский терапевт Павел Раменский.

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Например, в речной или морской воде могут быть химические вещества, пестициды, удобрения или нефтепродукты, которые вызывают отравления, диарею и аллергические реакции, рассказал Раменский.

Поэтому он подчеркнул, что при выборе места для купания необходимо ориентироваться на его отдаленность от предприятий.