Раннее взросление: как проявляется и к чему приводит

Психологи выделяют такое явление, как парентификация – ситуация, при которой ребенок преждевременно взрослеет и наделяется некоторыми обязанностями родителя. Говоря более простыми словами, это нарушение баланса в семье.

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Как оно проявляется и чем грозит ментальному здоровью ребенка – в материале "Рамблера".

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Суть

Как правило, родители "отдают" ребенку свое время, любовь, заботу и другие ресурсы, а ребенок все это "получает". Случается, что взрослый делегирует свои обязанности наследнику. Как показывают исследования, иногда это положительно влияет на ребенка: он становится более самостоятельным, компетентным в каком-то вопросе, эмпатичным и так далее. Однако важно не переусердствовать и не воспринимать детей в качестве зрелых личностей. В противном случае ребенок будет вынужденно и преждевременно взрослеть, а на его эмоциональный фон – оказываться давление, последствия которого, вероятно, дадут о себе знать уже позднее.

Виды

Психологи выделяют инструментальную и эмоциональную парентификацию.

В первом случае дети физически поддерживают членов семьи: ходят в магазин, готовят еду, моют посуду, отвечает за счета и так далее. Здесь важно отметить, что какое-либо из этих действий само по себе не свидетельствует о неправильных методах воспитания. Например, если по вашему наставлению 10-летний ребенок помыл тарелку после ужина, не стоит переживать. Необходимо учитывать многочисленные факторы, в том числе возраст, состояние здоровья, характер, частоту выполнения перечисленных заданий.

При эмоциональной же парентификации ребенок "отдает" взрослому эмоции через силу либо подавляет свои. К классическим примерам относятся ситуации, когда родитель критикует сына или дочь за недостаточное проявление любви или благодарности. Здесь же можно упомянуть ограничения на слезы, жалобы и другие проявления чувств.

Считается, что второй тип встречается чаще первого. Вместе с тем зачастую они сочетаются друг с другом, что усиливает негативный эффект.

Последствия

Обычно преждевременное взросление против воли приводит к развитию нездоровой привязанности. Родитель нагружает ребенка определенными задачами и привыкает к тому, что их выполняет кто-то другой. Когда же дети вырастают, уходят из отчего дома, заводят собственную семью и начинают заботиться уже о своих детях, мама или папа все еще рассчитывают на них. В случае отказа они могут, например, прибегать к манипуляциям, внушать, что про них забыли и не хотят им помогать.