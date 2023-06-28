Почему чтение полезно для маленьких детей

В ходе нового исследования эксперты из Китая и Великобритании обнаружили, что в раннем детстве ребёнок должен читать по 12 часов в неделю. Благодаря этому у него улучшится работа мозга в дальнейшем.

Учёные из университетов Кембриджа и Уорвика в Великобритании и Университета Фудань в Китае проанализировали данные когорты подросткового мозга и когнитивного развития (ABCD) в США. Участвовали в этом исследовании более 10 тысяч подростков.

Команда специалистов сравнивала характеристики мозга у тех, кто начал читать для удовольствия довольно рано (в возрасте от двух до девяти лет), и у тех, кто начал читать ради удовольствия позже или вообще не начал.