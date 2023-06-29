Визажист назвала актуальные тренды макияжа на выпускной

В преддверии школьных выпускных девушки чаще всего выбирают нюдовый макияж. При этом спрос есть и на яркий. Об этом ГТРК "Татарстан" рассказала визажист Карина Бердина.

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По ее словам, при выборе макияжа, стоит ориентироваться на выпускное платье или костюм.

— Девочки выбирают сейчас нюдовые макияжи — это могут быть спокойные бежевые тона, коричневые оттенки и розовую гамму. Яркие макияжи сейчас редко делают, — подчеркнула Бердина.

Если выпускница все же хочет яркий макияж, стоит сделать цветную стрелку: розовую, электрик, зеленую или другого цвета. Главное, чтобы сочеталось с аксессуарами и нарядом, советует визажист.

— Блондинкам я советую выбирать пастельную цветовую гамму, нежно-зеленые, розовые и персиковые оттенки. Брюнеткам и шатенкам можно делать макияжи поярче: smoky и цветные им подойдут идеально, — добавила эксперт.