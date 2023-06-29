Всё об аппендиците: какие симптомы характерны для каждого возраста

Врачи: симптомы аппендицита у детей зависят от возраста. Аппендикс сам по себе влияет на эндокринную регуляцию, работу иммунитета и поддержание нормальной микрофлоры кишечника, однако не считается жизненно важным. Тем не менее его воспаление может быть очень опасным для здоровья и жизни, поэтому операцией по удалению не стоит пренебрегать.

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У большинства людей аппендикс расположен в правом нижнем квадранте живота. Иногда он может располагаться нестандартно (в верхней части живота, в тазовой области или на левой стороне) — тогда поставить диагноз сложнее.

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Как и почему появляется аппендицит

Чаще всего аппендикс воспаляется, когда случается закупорка просвета отростка фекалиями, непереваренной пищей. Гораздо реже причиной может стать загиб аппендикса или воспалительные заболевания кишечника, инфекционные болезни.

В закупоренном отростке начинают активно размножаться бактерии, они проникают в стенки аппендикса. Без лечения примерно через трое суток может появиться отверстие в стенке аппендикса, а за ним и перитонит — острое воспаление брюшины.

Симптомы аппендицита

Классические признаки острого аппендицита у среднестатистического пациента:

отсутствие аппетита;

боль в области пупка (на ранней стадии);

миграция боли в правый нижний квадрант (часто в течение 24 часов после появления симптомов), болезненность при пальпации в этой области;

боль при движении;

рвота;

повышение температуры тела (обычно через 24–48 ч после появления симптомов).

Какие симптомы аппендицита у детей

Проявления аппендицита зависят от возраста ребенка:

новорождённые (встречается редко из-за анатомических особенностей) — вздутие живота, рвота, снижение аппетита;

до 5 лет (нечасто) — температура, болезненность в животе, лежат, свернувшись калачиком, боль при движении правой ногой;

5–12 лет (часто) — боль в животе, рвота, боль в правой подвздошной области при пальпации;

подростки от 12 лет и старше — классическая картина как у взрослых, болезнь диагностируют легко.

Девочкам-подросткам перед операцией может понадобиться осмотр гинеколога для исключения гинекологических патологий или даже тест на беременность. Времена сейчас такие.

Можно дать ребёнку обезболивающее при подозрении на аппендицит?

Да. Раньше врачи это запрещали, потому что боялись, что это перекроет симптомы и диагноз поставят неверно. Но сейчас исследования показали, что обезболивающие не влияют значительно на диагностику аппендицита.

Нетипичные симптомы аппендицита

Как рассказала терапевт Татьяна Тарадеева, аппендицит обычно даёт о себе знать ночью или рано утром, и мы в целом можем его заподозрить, когда в правом боку живота начинает колоть — классика. Однако есть и места, которые тоже могут говорить о воспалении аппендикса, но они немного непривычные, отметил хирург Эдуард Клевакин:

Восходящее расположение аппендикса. Боль останавливается в правом подреберье, так её можно спутать с желчными коликами или язвой.

Центральное расположение. Аппендикс располагается близко к тонкой кишке, поэтому могут быть тошнота, рвота, диарея, при этом болит возле пупка.

Тазовое расположение. Отросток может быть рядом с мочевым пузырём, отсюда проблемы с мочеиспусканием, оно может быть частым и с резью.

Внебрюшинное расположение. Особенно ничего нигде не болит, симптомов мало, и они спокойные. Бывает, что боль рикошетит в правое бедро или тазобедренный сустав.

Высокое расположение из-за беременности. По понятным причинам аппендикс поднимается, поэтому и боль проявляется выше — в правом боку или в правом подреберье.

Как лечат аппендицит

Таблетками и какой-то народной медициной с аппендицитом не справиться. Обычно нужна именно операция, которую сейчас делают чуть ли не за 20 минут. Сейчас врачи проводят лапароскопическую аппендэктомию, которую выполняют специальными инструментами через малые проколы в животе. После неё на животе потом можно вообще не найти и следа. В крайних случаях делают классическую полостную операцию, после которой остаётся небольшая полоска шрама внизу живота.