Ошибки родителей, которые программируют детей на неудачу

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок рос в благополучии и достигал успехов. Тем не менее некоторые установки могут заранее программировать детей на неудачу. Коуч и предприниматель Мария Денисова рассказала «Вечерней Москве», как воспитать успешного ребенка.

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Дети — самые подавляемые существа на планете. Их никто не спрашивает, чего они хотят. Все время куда-то тащат за собой, при этом ждут, что они вырастут успешными.

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Наша задача как родителей снизить градус напряжения и тревоги и дать им твердую опору, на которую они потом смогут нанизывать как бусины свой опыт, навыки, свои таланты. Эту опору можно дать только безусловной любовью без ожиданий, назиданий, требований и своим собственным личным примером.

Какие действия и фразы родителей настраивают ребенка на неудачу

Не нужно «мочить» своими ожиданиями собственных детей. В первую очередь необходимо отслеживать ежедневное общение с ребенком, обратить внимание на фразы, которые мы говорим им по несколько раз в день.

Например, одна из самых пагубных родительских установок: «Я лучше знаю! Ты еще маленький и просто должен слушаться взрослых!». В этот момент мы перечеркиваем в ребенке уверенность в себе, прямым текстом говорим ему о том, что он и его желания не важны, не ценны, не значимы. Из этой же серии: «Подрастешь — поймешь», «Нос не дорос». Наверняка каждому есть чем продолжить этот список.

Фразами «Мало ли чего ты хочешь», «Много хочешь — мало получишь», «Хочешь — перехочешь!» мы накладываем мощный запрет на энергию изобилия своих детей, запрещая им желать, мечтать, выражать свои истинные, искренние желания в этот мир. А потом удивляемся, почему подросший ребенок ничего не хочет, ничем не интересуется, не может определиться с выбором института или профессии.

Когда родители бездумно отмахиваются от очередной просьбы что-то купить обыденным: «Не куплю, денег нет», — им кажется, что они просто закрывают вопрос о «бессмысленной» покупке. Но на самом деле в этот момент они формируют мощнейшую нейронную связь в голове у ребенка: «Денег нет — и это нормально. Мама столько работает, но не может ничего купить, и это нормально. Родители живут без денег, и ничего, выживают». Вырастут ли дети с такими программами успешными?

Это только несколько примеров самых обыденных, но часто встречающихся на каждом углу родительских фраз. Представляете, какая мощная сила в них заложена и какая ответственность?

Но самый мощный инструмент воспитания — личный пример. Он работает в ста процентах случаев. Дети — как обезьянки: в них говорит инстинкт выживания. Повторять за родителями — это заложено генетической памятью.

Если вы посмотрите, как ваши дети начиная примерно с шестилетнего возраста тратят деньги, то удивитесь, увидев в них себя и свое поведение по отношению к деньгам. Вы копите и планируете, а они, как обезьянки, делают копилки и каждую монетку несут туда. Вы тратите и залезаете в долги — они закатывают истерики в магазине.

Если вы исцелили программы бедности у себя, у ваших детей таких проблем уже не будет. И так это работает везде, не только в вопросах финансов. От осинки не родятся апельсинки, и ваши дети — продолжение вас!

Проработать свои страхи и комплексы, чтобы не передать их своим детям

Я, как мама троих детей, знаю, что никакие «развивашки» не помогут, если перед глазами нет примера успешного, реализованного и счастливого человека. Не нужно передавать им ощущение бедности, тревожности и недостаточности себя. Покажите детям уверенность в себе, доверие миру и знание, что совсем справитесь и достигните результата. Что все возможно!

Каждый может легко вырастить свою самоценность, начать опираться на себя, самое главное — выбирать себя! И тогда драма, обиды и несправедливость из жизни совсем уйдут, а придут и деньги, и любовь, и возможности, и гармония в семье.

Что должен понять каждый родитель