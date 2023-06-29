Психолог Сальникова: объятия являются одним из компонентов сенсорного развития людей

Объятия играют важную роль для людей, специалисты отмечают, что они снижают стресс и поднимают настроение, а также могут повлиять на мозговую деятельность человека. Об этом "Радио 1" рассказала клинический психолог Дарья Сальникова. Эксперт назвала объятия невербальным способом общения, который формирует в людях чувство защищенности. Это происходит с самого рождения ребенка во время взаимоотношений с родителями. После данное чувство проявляется и во взрослом возрасте, объяснила Сальникова. По ее словам, объятия - это также один из компонентов сенсорного развития человека. В момент объятий в мозг человека поступают сигналы, активизирующие его различные участки. "Когда мы нервничаем, испытываем стресс, мы хотим съесть пирожных, послушать шум воды, посмотреть на огонь и так далее. Объятия тоже входят в эту группу и относятся к тактильной сфере. Все наши сенсорные стимулы, в том числе зрительные, обонятельные, осязательные и тактильные связаны с различными отделами головного мозга. Когда они активизируются, различные участки мозга начинают работать и воздействовать на нервную систему. В этот момент включается рациональное мышление, тем самым уровень стресса снижается", — уточнила специалист. Эндокринолог Видновской больницы Анна Кузнецова до этого назвала объятия одним из способов поддерживать в балансе гормональный фон.