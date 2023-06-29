В российских школах появится новый предмет

С сентября 2024 года школьников будут обучать предмету «Основа безопасности и защита Родины». Уже формируется рабочая группа, которая займется созданием учебной федеральной программы. Рассказываем все подробности.

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«Будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Министерства обороны, и представители МЧС. Параллельно мы будем вести работу над новым учебником», – рассказала Анна Тимофеева.

По словам замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения, все процессы будут запущены одновременно. С 1 сентября 2024 года ребята уже смогут заниматься по новой учебной программе, передает РИА «Новости».