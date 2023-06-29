Родители России не любят обращаться к детским психологам

Это стало известно благодаря исследованию, проведенному образовательной компанией Maximum Education и онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu, сообщает «Газета.Ru».

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Выяснилось, что большая часть родителей России не привыкла обращаться к психологам, чтобы решить вопросы своих детей. Опрос показал, что 68% родителей страны не пользуются помощью детских психологов.

Главная причина этого процесса – незнание, какого специалиста лучше выбрать и где. Помимо этого, каждый пятый родитель предполагает, что проблемы его ребенка имеются у всех детей и спустя время они пропадут.

Как уточняется, дополнительные причины, по которым родители не обращаются за помощью к детским психологам, включают в себя высокую стоимость услуг (16%) и отказ детей (13%) обратиться к специалисту.