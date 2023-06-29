Родители России не любят обращаться к детским психологам
Это стало известно благодаря исследованию, проведенному образовательной компанией Maximum Education и онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu, сообщает «Газета.Ru».
Выяснилось, что большая часть родителей России не привыкла обращаться к психологам, чтобы решить вопросы своих детей. Опрос показал, что 68% родителей страны не пользуются помощью детских психологов.
Главная причина этого процесса – незнание, какого специалиста лучше выбрать и где. Помимо этого, каждый пятый родитель предполагает, что проблемы его ребенка имеются у всех детей и спустя время они пропадут.
Как уточняется, дополнительные причины, по которым родители не обращаются за помощью к детским психологам, включают в себя высокую стоимость услуг (16%) и отказ детей (13%) обратиться к специалисту.
Однако большинство родителей (95%) согласны найти специалиста для ребенка, если он скажет о том, что нуждается в психологической помощи.