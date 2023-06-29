Терапевт рассказал, что будет, если открыть глаза в речной воде

Вода в реках, озерах и морях может содержать различные микроорганизмы и химические вещества, способные вызвать раздражение и воспаление глаз, рассказал NEWS.ru терапевт Павел Раменский. Он отметил, что в природных водоемах может присутствовать песок, галька и водоросли, которые при попадании в глаза могут вызвать механическую травму.

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Если при купании что-то все же попало в глаза, то медик рекомендует промыть их чистой проточной водой, а при дальнейшем сохранении симптомов обратиться к врачу, который назначит лечение.

Если ребенок открыл глаза во время купания и испытывает дискомфорт или боль, следует немедленно промыть глаза чистой проточной водой. Если симптомы сохраняются или усиливаются, необходимо обратиться к врачу. Врач проведет осмотр глаза и назначит необходимое лечение, если это требуется, — сказал он.

Специалист подчеркнул, что для детей и взрослых правила купания абсолютно одинаковые, при этом взрослые люди должны быть особо внимательными, поскольку у них могут сильнее проявляться возможные инфекции и заболевания.