"Ребенок должен шалить": как избежать летнего травматизма

Специалисты напомнили о том, как обезопасить детей от травм в летний период.

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Для детей и подростков лето - период повышенной активности. Многие из них в отсутствии родителей считают себя свободными и самостоятельными. Именно в это время возрастает количество ссадин, ушибов, переломов и черепно-мозговых травм. Зоной опасности становятся не только детские площадки и общественные пространства, но и квартира. О том, как в период летних каникул обезопасить детей от несчастных случаев, рассказали специалисты на пресс-конференции в Доме журналистов.

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Летние каникулы - время наибольшей нагрузки на учреждения медицины, особенно на отделение травматологии. На территории города работает три травматологических пункта:

Центральный округ - детская городская поликлиника № 8;

Кировский округ - детская городская поликлиника № 2;

Советский округ - ГДКБ № 3 (приём круглосуточный).

Врачи рекомендуют родителям проявлять набольшую бдительность и проводить профилактические беседы с детьми в это время. По итогу прошлого лета было зарегистрировано почти 45 тысяч детских травм. Причины - неосторожное поведение, несчастные случаи и нарушения правил безопасности при нахождении вблизи водоёмов.

- Эти цифры говорят не только о нагрузке на учреждения здравоохранения, но и о колоссальной эмоциональной нагрузке, которую испытывает вся семья. Если болеет ребёнок - болеет вся семья. На то он и ребёнок, чтобы баловаться и шалить, но мы, взрослые люди, должны предупредить травматизм, - рассказаланачальник отдела охраны здоровья матери и ребёнка министерства здравоохранения Омской области Олеся Богза.

С начала года в Омской области погибло 40 несовершеннолетних детей, 50 % из них - из-за несчастных случаев. В июне этого года уже зарегистрировано 8 событий с летальным исходом. Последний случай - 16-летний парень, погибший от удара электрического тока. Кроме того, за текущее полугодие почти 970 детей прошли лечение в отделении травматологии, большинство из них получили травмы в ДТП по вине взрослых, находящихся за рулём, а также будучи пешеходами. Также большое количество детей оказывалось в больнице после посещения детских площадок, батутных аттракционов и после катания на самокатах и велосипедах.

- Бесследно эти травмы для ребёнка не проходят. После реабилитации у детей через несколько лет могут начаться проблемы с позвоночником: юношеский остеохондроз и сколиоз, - заместитель главного врача по хирургической работе БУЗОО "Городская детская клиническая больница № 3" Сергей Лямзин.

Особое внимание специалисты просят уделять вопросам нахождения ребёнка дома: обезопасить их от ядовитых веществ, не допускать их к электрическим приборам, защитить от падения из окон и позаботиться о том, чтобы мелкие предметы не находились в зоне видимости ребёнка. Бытовая химия (уксус, бытовая химия и прочее) оставляет болезненные ожоги не только на коже, но и на внутренних органах. Страдают в первую очередь верхние дыхательные пути, слизистые оболочки, глаза и пищевод. Дети, получив однажды такой ожог, становятся постоянными пациентами стационаров и ежегодно подвергаются разнообразным медицинским манипуляциям. Рубцы, оставленные едкими веществами, нарушают работу организма и ведут к инвалидности.

Кроме того, с возвращением тепла увеличивается количество посетителей водоёмов. В местах несанкционированного купания за прошедший месяц погибло 4 ребёнка. Родители в таком случае должны всегда быть в курсе, куда собирается идти или ехать их ребёнок. На территории Омской области зафиксировано 625 мест, где опасно купаться. В их числе - реки, озёра, котлованы.

Взрослым также стоит задуматься об использовании мобильного приложения для безопасности детей. Например, программа "МЧС России" содержит специальный детский раздел, в котором можно отлеживать местоположение детей и контролировать ситуацию на расстоянии. Кроме того, юные пользователи будут иметь возможность ознакомиться с правилами поведения в нестандартных и чрезвычайных ситуациях. Приложение бесплатно, его можно скачать в любом магазине приложений.