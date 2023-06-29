На благо общества: как российских школьников будут приучать к труду

В Госдуме в первом чтении одобрили проект закона о трудовом воспитании школьников. Если изменения вступят в силу, то подростков смогут, например, привлекать к посадке растений на пришкольной территории или к участию в оформлении классной комнаты. Рассказываем подробности.

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Воспитание трудом

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Депутаты Госдумы в первом чтении поддержали законопроект, который предполагает обязательное привлечение к общественно полезному труду школьников. Для этого, согласно документу, планируется внести поправки в закон "Об образовании". В частности, скорректировать понятие "воспитание", дополнив его "составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия".

"Предлагаемые новеллы относят к обязанностям обучающихся принимать участие в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой с учетом возрастных и психофизических особенностей, поддерживать в ее стенах чистоты и порядка", – из пояснительной записки к законопроекту.

Вместе с тем норму, которая запрещает привлекать учеников к не предусмотренному образовательной программой труду без разрешения родителей, предлагается отменить. Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова пояснила, какие обязанности могут появиться у школьников. Например, это высадка на пришкольной территории цветов и деревьев, оформление классной комнаты к какому-либо мероприятию или помощь в библиотеке.

"А если есть школьный театр, то дети могут и декорации, костюмы сами делать. В спортивном зале много инвентаря, которым ученики пользуются. И собрать после занятий, разложить такой инвентарь, следить за его сохранностью – вполне правильное и доступное для школьников дело", – подчеркнула депутат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что учителя и родители просили депутатов сделать трудовое воспитание неотъемлемой частью школьного образования.

Нужна методика

С точки зрения психологического развития ребенка нововведение имеет множество плюсов. С помощью несложной работы можно привить не только трудолюбие, но и ответственность, патриотизм, взаимопомощь, рассказала Москве 24 практический психолог Елена Митрохина.

"Работа в команде над проектами по улучшению окружающей среды, например посадка деревьев, поможет детям понять важность охраны природы и преображения места, в котором они живут", – объясняет специалист.

"Да, при школах всегда были юные волонтеры, которые участвовали в субботниках. Но инициатива призвана сделать такое поведение в порядке вещей, формируя солидарность и взаимопомощь среди школьников", – практический психолог Елена Митрохина.

Однако законопроект может вызвать негативную реакцию среди подростков и их родителей, продолжает эксперт. Поэтому авторам документа и педагогам важно понять, как можно заинтересовать детей, считает Митрохина. "Нужно рассказать ребятам о значимости их деятельности для экологии, общества. Это должно поддерживаться не только ощущениями, но и играть мотивационную роль – в виде поощрений за труд", – говорит эксперт.

Также необходимо учитывать мнения и идеи самих школьников, чем бы им было интересно заниматься, заключила психолог. В свою очередь, историк, заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук Александр Снегуров рассказал Москве 24, что видит "двойственность" в обсуждаемом нововведении. "Пока не совсем понятно, за счет какого ресурса депутаты собираются наладить трудовое воспитание. Если оно станет частью урока технологий – я поддерживаю это. В дисциплину можно добавить больше практики, чтобы ребенок работал руками", – комментирует он.