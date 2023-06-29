3 научных совета, как наладить связь с детьми

Иногда дети не могут открыто поделиться с родителями проблемами, потому что боятся непонимания и осуждения. Однако правильная коммуникация помогает наладить отношения и укрепить связь.

© Unsplash

«Рамблер» делится тремя советами из научных исследований, как лучше общаться с детьми.

Видео дня

Уменьшите хаос и увеличьте открытость

Исследование 2023 года из журнала Journal of Family Psychology показало, что семьям, которые живут в хаосе и отказываются от близкого общения, сложнее установить контакт.

«Жизнь в постоянно хаотичной обстановке способна заметно снизить способности родителей регулировать ситуацию в доме. В результате этого им становится сложнее оставаться отзывчивыми и позитивно настроенными по отношению к своим детям», — объясняет автор исследования, психолог Джеки Нельсон.

В исследовании сказано, что в семье должна быть стабильность, которая поможет укрепить связь между родителями и детьми. Ее можно достичь при помощи следующих действий:

Совместные приемы пищи.

Обязательный «семейный» день, который будет повторяться каждую неделю.

Специально отведенное под общение с ребенком время.

Будьте авторитетными, а не авторитарными

Не все методы воспитания, которые считаются эффективными, на самом деле положительно влияют на детей. Авторитарное воспитание подразумевает, что родитель ведет себя жестко, старается контролировать все действия ребенка и устанавливать правила. При авторитетном воспитании родители признают и поощряют автономность своих детей.

Исследование, опубликованное в 2018 году в журнале Journal of Child and Family Studies, подчеркивает, что авторитетное воспитание благоприятно влияет на семьи. При этом подходе родителям проще настроить своих детей на благополучную жизнь. Вот некоторые преимущества этого стиля:

Вы помогаете своим детям достичь эмоциональной независимости.

Вы даете им свободу выражать свои мысли и делиться своим опытом.

Вы помогаете им развить чувство безопасности и эмоциональную устойчивость.

Вы способствуете здоровому самовыражению.

Такой подход помогает родителям создать среду, где дети могут быть открытыми в эмоциональном плане и не бояться высказываться.

Проявляйте доверие и терпение, даже когда вам этого не хочется

Исследование 2015 года из журнала British Journal of Developmental показало, что дети начинают беспокоиться о саморепрезентации уже в дошкольном возрасте. Кроме того, им гораздо проще поделиться со взрослыми чем-то личным в благоприятной обстановке.