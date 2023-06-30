Сколько тратят родители на подготовку ребенка к ЕГЭ

Большинство российских родителей помогают своему ребенку подготовиться к ЕГЭ, выделяя на это деньги. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на соответствующее решение.

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До 10 тысяч рублей на эти цели тратит 41% россиян. 19% готовы направить от 10 до 20 тысяч рублей, а 16% — свыше 20 тысяч рублей. При этом 19% считают, что их дети не нуждаются в дополнительных занятиях, а 5% просто не готовы тратить деньги на репетиторов.

Также отмечается, что заранее деньги на вуз начинают копить 60% родителей, 36% — откладывают время от времени, а 24% — регулярно. Около 40% не задумываются о накоплениях на высшее образование ребенка.