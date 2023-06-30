Как избежать массовых отравлений в детских лагерях: мнение токсиколога

В последнее время в городских и загородных лагерях участились случаи массовых отравлений. В Амурской области 86 детей из «Белых гор» слегли с кишечной инфекцией, потому что еду им готовили больные норовирусом повара. Похожий случай произошел в Кузбассе – 13 человек госпитализировали из лагеря «Магистраль». Как предотвратить отравления в местах летнего отдыха детей, рассказал «ФедералПресс» специалист по токсикологии Александр Эдигер.

«Питание детей, тем более такое массовое, как в лагерях, должно быть отдельной от всего по уровню ответственности зоной максимального контроля с очень жесткими подходами. Любое нарушение элементарных санитарно-гигиенических норм, связанных с приготовлением еды, чревато чудовищными последствиями – токсикоинфекциями, иногда с реально опасными возбудителями», – сказал токсиколог.

По мнению Эдигера, каждый, кто занимается готовкой в таких местах, должен иметь чувство долга перед детьми, по-человечески к ним относиться. И важно, чтобы в лагерях был минимально коммерческий подход – ни в коем случае нельзя экономить на сроках годности и доброкачественности продуктов.