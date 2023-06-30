Правда ли, что чтение делает детей более здоровыми и счастливыми

Чтение не только позволяет занять ребенка на время, но и развивает его мышление, концентрацию, расширяет словарный запас.

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Как неоднократно было доказано, такое хобби исключительно положительно отражается на состоянии ребенка. Как именно, и сколько времени ученые советуют затрачивать на чтение в неделю, в материале "Рамблера".

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Эксперимент

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие более 10 200 детей и подростков разного возраста. Их состояние здоровья и работа органов анализировались самым подробным образом. В частности, испытуемые направлялись на сканирование головного мозга и проходили многочисленные когнитивные тестирования: оценивалось их мышление, логика, воображение, способность распознавать образы и явления и др.

Для начала ученые выяснили, кто из испытуемых любит читать, с какого возраста увлечен литературой, и приносит ли хобби удовольствие. В отдельную группы выделялись дети и подростки, которые либо вообще не читали, либо проводили время с книгой крайне редко.

Результаты

48% от общего числа испытуемых не получали удовольствия от чтения либо начинали читать в более позднем возрасте. Остальные наслаждались хобби и увлекались им с малых лет. Что касается наблюдения мозговой активности участников, то ученые обнаружили прямую взаимосвязь между любовью к чтению с ранних лет и успешным выполнением предусмотренных тестов.

Такие дети лучше преуспевали в школе и концентрировались, меньше тревожились и проявляли признаки стресса. Агрессивное поведение отмечалась у них реже, нежели у не читающих подростков.

Дети, которые раньше начали читать и делали это по своему искреннему желанию, как правило, проводили меньше времени за просмотром телевизора и играми в планшет, а также дольше и лучше спали. Как объяснили ученые, некоторые участки мозга первых преобладали в размерах.

"Чтение вдохновляет на мышление и творчество, развивает эмпатию и снижает стресс. Мы же получили доказательства того, что оно улучшает психическое здоровье и работу мозга детей, что напрямую влияет на их дальнейшее обучение" – резюмировали эксперты.