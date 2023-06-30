10 детских книг для чтения всей семьей

Совместное чтение помогает детям по-настоящему полюбить книги. Малыши, которым родители читают вслух, вырастают более открытыми, лучше учатся, начинают самостоятельно читать гораздо раньше и охотнее своих сверстников. Психолог семейного центра «Ориентир» Анна Гращенкова подготовила для «Вечерней Москвы» список произведений, которые обязательно понравятся взрослым и детям.

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В семейный центр «Ориентир» пришла мама с двумя детьми. Двойняшки София и Федор никак не могли найти общий язык: не делились игрушками, иногда даже отказывались обедать вместе.

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В этом случае стоит предложить новую традицию — читайте каждый вечер одну-две главы книги. Истории могут быть любые: о добре и зле, о недостатках и совершенствах, о волшебниках, людях или животных. Здесь главное понять, что интересно обоим. Ребята с нетерпением будут ждать вечерние часы, чтобы узнать продолжение. А днем можно придумывать игру по мотивам сказки, советует психолог.

Вот десять книг, которые отлично подойдут для чтения всей семьей.

Будет интересно малышам

Дельво Нанси, «Маша гуляет в парке»

Рассказать простыми словами о важных и необходимых вещах порой не так легко, как кажется. Что для нас, взрослых, очевидно, для маленького ребенка может быть непонятно. Малыш часто воспринимает обыденные ситуации, как что-то большое и сложное. Эта книга поможет мамам и папам доходчиво объяснить детям правила поведения, природные явления, разные процессы и многое другое.

Вера Чаплина, «В нашем лесу»

Лето — время прогулок, во время которых можно встретить самых разных птиц, зверей, насекомых. А чтобы больше узнать о них, необходимо читать книги. Писательница Вера Чаплина более 30 лет проработала в Московском зоопарке. Ее произведения учат любить, беречь и изучать природу. В этой книжке собраны короткие рассказы о животных с фактами, которые будут интересны не только детям, но и взрослым.

Анна Федулова, «Давайте жить дружно! История про лисят и их веселое путешествие»

В книге в понятной форме — при помощи стихов и песенок — малышам объяснят, что такое семейные ценности, дружба и любовь родителей к детям. Это красочная история о лисе и ее шести непослушных лисятах, которым все интересно, об их путешествии по лесу, где живут много других зверей.

Джейн Чапмен, «Я люблю тебя всем сердцем»

В произведении речь идет о том, что любить можно просто так, без условий. Читатели познакомятся с историей мамы-медведицы и ее малыша. Несмотря на всю простоту изложения, у книги глубокий смысл: искренним чувствам не страшны ни расстояние, ни разлука, родительская забота и нежность сопровождают ребенка всегда.

Елена Ульева, «Как мышонок нашел друзей»

Это история о приключениях трех друзей: мышонка, лягушонка и утенка. И когда оказались вместе, у них появилась невиданная ранее сила. Так друзья смогли спасти жителей леса от напавших хищников. Книга рассказывает, почему важно уметь дружить и уважать друг друга. А еще малыши узнают об основных правилах поведения в обществе.

Книги для детей в возрасте от шести лет

Кейт Дикамилло, «Удивительное путешествие кролика Эдварда»

Произведение рассказывает о том, как холодный фарфоровый кролик приобретает способность любить и сострадать. Это прекрасная история о том, что встреча с разными людьми может наполнить душу чем-то хорошим.

Сандра Дикманн, «В поисках волка»

Это история о настоящей дружбе лисички и волка, которые очень похожи на обычных детей. Каждый день проводили вместе, играли, гуляли. Но однажды волк исчез. Тогда лисичка отправилась на поиски друга. Произведение говорит о том, что любимые всегда рядом, даже если сейчас нет возможности их обнять.

Петр Вилкон, «История про кошку Розалинду, непохожую на других»

Это небольшая книга о том, что все мы разные. Кошка Розалинда родилась рыжей в семействе черных котов, она не только выглядела иначе, но и делала все не так, как принято в кошачьей семье. Сюжет произведения учит тому, как важно оставаться собой, а главное — верить в свои силы.

Астрид Линдгрен, «Рони, дочь разбойника»

Книга рассказывает о простой девочке Рони, которая без волшебства смогла сделать невозможное — примирить заклятых врагов и даже подружиться с бывшим соперником. Мораль сказки в том, что сильный характер, усилие над собой и доброе сердце могут совершить то, на что способна только магия.

Анне-Катрине Вестли, «Папа, мама, восемь детей и грузовик»

Эти веселые истории со смыслом будут интересны и детям, и взрослым, ведь в них без нравоучений и назидательности, а с юмором можно найти жизненные уроки. В повести рассказывается о многодетной семье, члены которой, несмотря на трудности, никогда не унывают, а стараются найти решение.

— Читайте вместе с детьми! Пусть в ваших семьях будет больше моментов, когда вы ждете вечера, чтобы начать новую историю, веселую, поучительную или озорную. Самое важное — проводить вместе время интересно и с пользой для всех, — заключила Гращенкова.

Для поддержки московских семей работает 21 городская организация помощи родителям с детьми: 18 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».