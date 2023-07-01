Омбудсмен Львова-Белова обратилась в прокуратуру и МВД из-за сигнала ребенка по ТВ

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова обратилась в прокуратуру и МВД с просьбой проверить семью девочки, которая в эфире Первого канала подала сигнал о помощи, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу детского омбудсмена. "Направлены официальные запросы в региональные ведомства: прокуратуру, управление МВД, профильные министерства, территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав — о необходимости проверки обстоятельств произошедшего", — пояснили представители детского омбудсмена. По данным аппарата, в семье, проживающей во Владимирской области, сложилась конфликтная ситуация, которая пока не разрешена. Львова-Белова будет действовать по мере получения информации с места. Ранее сообщалось, что передача Первого канала "Мужское/женское" обратилась в Следственный комитет после того, как во время интервью девочка подала сигнал о помощи. Ребенок изобразил жест, очень похожий на условный сигнал, который используют жертвы домашнего насилия для просьбы о помощи. Сигнал подается в движении: чтобы его показать, нужно поднять руку, прижать большой палец к ладони, затем согнуть четыре других пальца, символически захватывая ими прижатый большой палец. Следователи начали проверку.