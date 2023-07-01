Как ребенок берет вашу жизнь под контроль

Мы часто слышим, что дети меняют жизнь. Но почему-то кажется, что речь лишь об отношениях троих — мамы, папы и ребенка. Стоит вам выстроить свою внутреннюю систему — и весь остальной мир подстроится. Но это совсем не так.

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Теплая, мягкая маленькая девочка появилась в моей жизни и сразу взяла под контроль мой распорядок дня, меню и образ жизни. Во сколько вставать, когда ложиться, выходить ли на прогулку — все это отныне определялось потребностями дочки, а не моими желаниями. Это произошло резко и неожиданно. Я вдруг поняла, что не могу просто принять душ, просто выпить кофе, просто поспать, когда захочу.

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Но подвоха в вопросах отношений с другими людьми я в тот момент не заметила. Я по-прежнему встречалась с подругами, просто приходила на встречи с коляской или слингом. Мы звали домой друзей, просто мне приходилось попрощаться с гостями пораньше, чтобы пойти уложить младенца. Но это же нормально, с младенцами так всегда. Скоро дочка подрастет, и все вернется на круги своя. Жизнь снова станет прежней.

Так я думала в тот момент. На первый дочкин день рождения мы пригласили друзей, родственников, рядом были самые дорогие и любимые люди. И на второй, и даже на третий. А потом все постепенно начало меняться.

У дочки стали появляться друзья. Дети чужих, совершенно незнакомых мне людей. Сначала в садике. Она выходила из группы, держа за ручку щекастого мальчика или кудрявую девочку. Моей сердце таяло, а рядом таяло сердце мамы друга или подруги. И вот уже мы, незнакомые люди, договариваемся о встрече, «чтобы дети поиграли».

Дальше — больше. Дни рождения, на которые приглашен весь класс, (пока дети играют, ты пьешь воду с газом и ведешь светские беседы с другими родителями) , пижамные вечеринки с подружками, походы выходного дня для детей и родителей с тренером по гимнастике.

«Мама, мы можем позвать Тину в гости?» «Мама, давай возьмем Мартину с собой на батуты?» «Мама, давай пригласим Диану в кино.» И вот уже я обмениваюсь телефонами с мамами Тины, Мартины и Дианы. Узнаю, что любят девочки, а заодно в каких районах живут их семьи, у кого есть собака, а у кого младший брат. В моей жизни вдруг появляется множество совершенно чужих мне людей.

А отношения с друзьями меняются. Когда нас приглашают в гости, мы далеко не всегда соглашаемся. Ведь в формате «взрослые посиделки» подросшей дочери будет скучно, а для отдельных планов она пока еще слишком мала.

Наши выходные часто распланированы на месяцы вперед: отвезти дочку на мероприятие, соревнования или спектакль, организовать встречу друзей у нас дома. Круг знакомых нашей семьи растет безостановочно. В нем часто оказываются люди, которые никогда не попали бы в поле моего зрения, если бы не дочка. И знаете, это не так уж плохо. Это расширяет границы, учит многому.

Мы часто слышим, что дети меняют жизнь. Но почему-то кажется, что речь лишь об отношениях троих — мамы, папы и ребенка. Стоит вам выстроить свою внутреннюю систему — и весь остальной мир подстроится. Но это совсем не так.

Ребенок, как и любой другой человек, добавляет свой мир к вашему. У новорожденного он совсем крохотный, но с каждый годом становится больше и шире.

Когда человек выходит замуж или женится, вместе с новым партнером у него появляется новая семья, новые друзья, новые увлечения, новые предметы мебели, книги и блюда в меню. Мы этого ожидаем и не удивляемся.

С ребенком происходит то же самое. Только не сразу, а постепенно.

Разница лишь в том, что со временем ребенок уйдет в свободное плавание, покинет ваш изменившийся до неузнаваемости мир.