Что делать, если ребенок просится домой из лагеря

Отправив любимое чадо на отдых в лагерь, вы вздохнули с облегчением - и ребенок при деле, и вы спокойно можете поработать. Но радость оказалась недолгой. Не успели вернуться домой, как услышали в телефоне горькие всхипывания и протяжное "Ма-ма, забери меня домо-ой". Что делать?

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Детский уполномоченный Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале опубликовала инструкцию для обеспокоенных родителей.

Летний лагерь: Как организовать ребенку интересный и безопасный отдых и сколько это будет стоить

Прежде всего она советует - не паниковать. Попробуйте уговорить ребенка успокоиться и не плакать. Выслушайте внимательно, расспросите, что именно ему не нравится.

В случае, если ребенок жалуется на конфликты с детьми или плохое самочувствие, детский омбудсмен Подмосковья рекомендует срочно связаться с администрацией лагеря. В случае, если есть проблемы со здоровьем, попросите обследовать ребенка и прислать результаты.

Помните, что на адаптацию может уйти от нескольких дней до недели.

Если время адаптации прошло, а ребенок жалуется на скуку, невкусную еду, вожатых, которые уделяют мало времени и ссоры с другими детьми, отправляйтесь в лагерь и посмотрите на ситуацию своими глазами.

Если вы понимаете, что ситуация некритичная, договоритесь с ребенком, что заберете его через пять дней, если он этого захочет. Поинтересуйтесь, чем он займется, когда вернется домой.