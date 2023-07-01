В Госдуме призвали учить детей подавать сигнал о помощи

Он считает нужным предать этому жесту федеральный статус. По мнению парламентария, о сигнале следует рассказывать в социальной рекламе и включить в образовательную программу.

Выпуск программы «Мужское/Женское» под названием «Сутяжники» вышел в эфире Первого канала 21 июня. Сюжет был посвящён семье, в которой родители после развода не могут поделить опеку над младшей дочерью. На кадрах старшая девочка, рассказывая, как ей нравится жить с мамой и сестрой, вытянула руку, прижала большой палец к ладони и несколько раз её согнула. Этот жест считается международным сигналом о помощи.