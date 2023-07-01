Искусственная матка для недоношенных детей создана в Испании

Исследователями из Барселоны создана искусственная матка для выхаживания недоношенных детей. Аппарат уже прошел испытания на ягнятах, которые смогли прожить в нем 12 дней.

Специалисты собираются протестировать устройство на детенышах свиней и, если все закончится удачно, через несколько лет опробовать его на детях.

По словам руководителя проекта Эдуарда Гратакос, искусственная матка предоставит возможность держать плод вне тела матери, сохраняя при этом условия внутриутробного развития.

«Плоду нужно продолжать дышать, а также питаться через пуповину. Еще необходимо, чтобы он жил в жидкости при постоянной температуре», – подчеркнул Гратакос.