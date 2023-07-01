Ученые нашли фактор риска повреждения почек и глаз у детей

Ученые из Национального института здравоохранения в Фениксе выяснили, что более высокий уровень глюкозы (сахара) в крови в детстве связан с повышенным риском повреждения глаз и почек в будущем. Исследование представлено на ежегодном собрании Американской диабетической ассоциации в Сан-Диего.

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Авторы использовали данные многолетнего наблюдательного исследования диабета, проводившегося в общине американских индейцев с 1965 по 2007 год.

Для оценки обмена глюкозы ученые использовали глюкозотолерантный тест (ПГТТ) и показатель гликированного гемоглобина. Первый показывает, как быстро снижается концентрация глюкозы в крови после углеводной нагрузки (пациенты выпивают раствор сахара). Слишком медленное снижение указывает на нарушение обмена глюкозы. А по уровню гликированного гемоглобина можно определить среднюю концентрацию сахара в крови за несколько недель.

Исследователи обнаружили, что более высокие уровни гликированного гемоглобина и глюкозы после ПГТТ у детей значительно увеличивали риск нарушений зрения и работы почек из-за повреждений микрососудов. Этот негативный эффект повышения сахара в крови наблюдался в том числе и у детей без предиабета или диабета 2 типа.