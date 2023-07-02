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Названа опасность поддельных детских игрушек

Контрафактные детские игрушки имеют опасность для здоровья. Об этом пишут «Известия».

Названа опасность поддельных детских игрушек
© Лента.ру

Руководитель микробиологической испытательной лаборатории «ПромМаш Тест» Екатерина Леухина назвала опасность таких поддельных товаров — при определенных условиях становятся переносчиками инфекционных заболеваний.

«Бактериальная обсемененность игрушек в значительной мере определяется структурой материала, из которого они изготовлены», — подчеркнула специалист.

Леухина уточнила, что во многих случаях изготовитель экономит на компонентах, а это изменяет свойства и качество готовой продукции.

Ранее диетолог Елена Доронкина оценила влияние кофе на здоровье детей. По ее словам, кофеин вызывает привыкание и вредит нервной системе.

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