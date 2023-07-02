В «Артеке» стартовал кинофестиваль с самым большим в мире детским жюри

Стартовал Международный детский кинофестиваль «Алые паруса в Артеке» имени В.С. Ланового. Фестиваль занесен в «Книгу рекордов Гиннеса», так как у него самое большое в мире детское жюри. Это крупнейший смотр из всех существующих. В конкурсную программу вошли десятки работ.

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В рамках фестиваля известные режиссеры и актеры проводят для детей мастер- классы, концерты, творческие встречи и совместные съемки короткометражных фильмов, во время которых подростков обучают азам профессии.

Так, например, Заслуженный артист РФ Николай Денисов отдыхал в «Артеке» еще в 1967 году. Тогда он не догадывался, что спустя десятки лет еще неоднократно вернется в лагерь, но уже известным актером.

«Сне посчастливилось побывать в своем лагере и проводить мастер-классы именно в "Янтарном". Нахлынули воспоминания. Многие приезжают сюда неоднократно уже много лет. Мы знаем друг друга», - говорит Николай Денисов.

Поработать с мэтрами кино сможет каждый. И кто знает, может среди них есть будущий великий кинематографист.