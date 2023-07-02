Чем можно занять ребенка кроме телефона

Иногда дети слишком много времени уделяют сидению в гаджетах и не обращают внимание на другие интересные занятия. Чтобы ваш ребенок не был зациклен лишь на своем телефоне, стоит разнообразить его досуг.

© Unsplash

Подробнее о том, чем родители могут занять своего ребенка, не включая в список смартфон, — в материале "Рамблера".

Видео дня

Отправьтесь на улицу

Прогулки на свежем воздухе — отличный способ отвлечь своего ребенка от вездесущего смартфона. Вы можете пройтись по парку и вместе запустить воздушного змея, покататься на велосипедах, самокатах или роликах, попрыгать на скакалке. Активный отдых положительно влияет на рост и развитие ребенка, а также помогает снизить уровень его тревоги, которую может вызвать постоянное сидение в телефоне.

Поиграйте в различные игры

Игры отлично помогают наладить коммуникацию с ребенком. Это могут быть творческие, настольные, ролевые или словесные игры. Они способны развить у вашего ребенка логическое мышление, сделать его более креативным, улучшить память и внимательность. Кроме того, при помощи подобных игр дети будут учиться работать в команде и строить диалог с окружающими.

Отдайте ребенка в кружок по интересам

Отправьте вашего ребенка в какой-нибудь кружок. Это может быть что угодно — обучение новому языку, занятия танцами или лепка из теста. Главное, чтобы ребенку было интересно и он посещал кружок регулярно. Подобные активности помогут детям завести себе хобби, которое в будущем может превратиться в любимую работу. А еще это отличная возможность развить новые полезные навыки.

Доверьте ему домашние дела

Возможно, дела по дому не развлекут вашего ребенка, но точно сделают его более участливым и надежным. Это подтверждает даже наука. К примеру, профессор Миннесотского университета Марти Россман в ходе своего исследования выяснил, что дети, которые помогали родителям по дому, во взрослом возрасте становились более самостоятельными и уверенными в себе. К примеру, вы можете доверить детям расставлять тарелки, когда накрываете на стол. Но важно понимать, что у каждого члена семьи должна быть своя задача, и ребенок — такой же помощник, как и все остальные.

Позаботьтесь о животных