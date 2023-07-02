Чему учат ребенка герои любимых книг

Мы собрали для вас подборку цитат, которые заставляют задуматься и дадут вам возможность поднять важные темы в разговоре с детьми.

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Чтение развивает мозг, улучшает память, учит концентрации и увеличивает словарный запас. Все это важно, но главная ценность чтения все же в другом. Когда ребенок читает, он не просто выполняет полезное упражнение. Он постигает мир, знакомится с необычными местами и характерами, через героев книг «разговаривает» с людьми, у которых самые разные взгляды на мир, идеи и ценности. Учится важным вещам, наблюдая за приключениями персонажей выдуманных историй. Становится лучше, мудрее, богаче.

Чему же может научиться ребенок, читая хорошие детские книги? Мы собрали для вас подборку цитат, которые заставляют задуматься и дадут вам возможность поднять важные темы в разговоре с детьми.

1. Не привязываться к вещам, обходиться малым, ценить нематериальное.

2. Разрешать себе чувствовать, не бояться проявлять эмоции. Плакать, когда грустно.

3. Быть тактичным. Не нарушать чужие границы. Уважать личное пространство — свое и чужое.

4. Видеть хорошее вокруг. Уметь ценить маленькие радости. Жить здесь и сейчас, не ждать лучшего момента.

5. Уметь отличать важное от второстепенного, настоящее от фальшивого, вечное от сиюминутного.

6. Быть добрым другом, уметь поддержать, не критиковать других людей, не учить их жизни. Просто быть рядом, не бросать в трудную минуту.

7. Быть честным с самим собой, быть справедливым и добрым сердцем. Жить с чистой совестью.

8. Заботиться не только о себе, но и о том, что вокруг тебя. Содержать в порядке свой дом. Не мусорить в своем городе. Интересоваться тем, как живется окружающим тебя людям. Всегда помнить, что ты — часть окружающего мира.