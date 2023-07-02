8 признаков того, что у ребенка-подростка психологические проблемы

Около четверти подростков в возрасте от 13 до 18 лет имеют те или иные психологические проблемы, при этом около половины всех психических заболеваний начинаются именно в возрасте 14 лет и старше. Давление на подростка в современном обществе чрезвычайно велико. К обычному набору сложностей, связанных с процессами взросления и социализации в обществе, добавилось огромное и, зачастую, негативное влияние интернет-контента. Причиной психологических проблем может стать и пережитая ребенком психотравма — событие, которое выходит за рамки обычных человеческих переживаний и возможностей.

© 0WomanHit.ru - МК

На какие признаки, свидетельствующие о наличии психологических проблем, стоит обратить внимание родителям подростков?

Видео дня

1. Проблемы со сном

Ни для кого не секрет, что подростки любят поспать. В норме им требуется от 8 до 10 часов ночного сна. Признаком психологического неблагополучия может быть чрезмерный сон, сон в дневное время, бессонница. По статистике, около 90% детей с депрессией испытывают те или иные проблемы со сном.

2. Проблемы в обучении, которые стали появляться после пережитого стресса

Психологические проблемы практически всегда отражаются на успеваемости. Ошибки — обычное дело, но если ребенок учится все хуже и хуже, это может указывать на серьезную проблему, особенно если вкупе с этим наблюдаются проблемы с концентрацией внимания, организацией, планированием, памятью или выполнением даже простых задач. Все вместе это может указывать на наличие тревоги, депрессии или другой формы психического заболевания.

3. Безрезультатные попытки контроля эмоций

Неумение контролировать свои эмоции может стать причиной деструктивного поведения у подростков. Ребенок в таком состоянии предрасположен к необдуманным поступкам и решениям, крайне подвержен негативному влиянию извне, что может привести к тяжким последствиям.

4. Эмоциональная нестабильность

Резкие перепады настроения в подростковом возрасте могут быть обусловлены формированием гормонального фона. Однако, если подросток проявляет признаки аномальной агрессивности, неконтролируемого чувства страха, плачет или смеется без причины, это говорит об эмоциональной нестабильности, которая может быть симптомом более тяжелого заболевания.

5. Конкретные страхи и тревоги

Тревожное расстройство у детей может проявляться не только в виде конкретных страхов, трудностей при выполнении каких-либо дел или принятии решений, но и в виде головных болей, мышечного напряжения, судорог, потливости, дрожи в руках и т. д. В сложных случаях страхи и тревоги могут перерастать в фобии и паники.

6. Демонстрация поведения, которое ведет за собой привлечение внимания окружающих

Сегодня в подростковой среде особенно популярны разные способы самоповреждения путем нанесения себе ран, порезов, уколов и т. д., вплоть до попыток суицида. Физическая боль дает возможность ребенку снять эмоциональное напряжение, освободиться от накопившихся эмоций. Во всех случаях такое поведение говорит о том, что подростку необходима помощь специалиста. Детские попытки суицида — это прямой способ привлечь внимание к себе в тех случаях, когда открыто попросить о помощи ребенок не может.

7. Откат к стратегиям поведения более малого возраста

Откат в развитии — еще один признак психологической травмы. Часто откат случает под действием факторов, преодолеть которые ребенок не в состоянии. Испытывая тревогу от встречи с новым, подросток бессознательно возвращается к привычным ему стратегиям поведения, которые уже могут не соответствовать его возрастным нормам.

8. Изменение привычек питания

Чрезмерная потеря или набор веса может быть признаком того, что подросток борется с расстройством пищевого поведения, используя такие нездоровые тактики, как отказ от приема пищи, голодание, рвота, прием слабительных и т. д. Набор веса может быть следствием того, что ребенок не способен контролировать свое питание и «заедает» негативные эмоции.