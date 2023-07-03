Педагог по вокалу объяснила, как шоу талантов могут навредить детям

Многие родители, отправляя своих детей на различные шоу талантов, даже не подозревают, что это может обернуться полным провалом будущей карьеры ребенка. Об этом «Газете.Ru» рассказала педагог по вокалу, создатель крупнейшей онлайн-школы вокала в РФ и вокальный блогер Александра Стройцева.

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По словам эксперта, первое, что важно знать участникам разнообразных шоу талантов, что они приходят не в продюсерский центр и после шоу продвижением ребенка как артиста заниматься никто не будет.

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«Более того, основная масса продюсеров просто не готова брать ребенка под свое крыло. Дело в том, что ребенок растет, развивается и меняется. Ни одному продюсеру это неудобно, ведь их запрос направлен на стабильный образ артиста, у которого не будет меняться внешность и голос. Да, есть небольшой процент тех, кому шоу талантов действительно помогали выстроить карьеру, однако таких единицы, а вот участников шоу – тысячи», – сообщила педагог по вокалу.

Она отметила, что многие дети воспринимают подобные шоу как звезду, до которой необходимо дотянуться, от чего зависит вся дальнейшая жизнь. Однако, когда дотянуться не получается, расстройство может быть настолько сильным, что дети, порой, ставят крест на всей дальнейшей карьере.

«Моя ученица когда-то попала на известный вокальный конкурс, она прошла одно прослушивание, но не прошла дальше. Потрясение было настолько сильным, что девочка бросила петь. Хотя была очень талантливой, и все прочили ей большое будущее», – констатировала эксперт.

Кроме того, если ребенок получил известность в детском возрасте, появляется шанс, что в дальнейшем с популярностью ребенок не справится и получит серьезные психологические проблемы. Так, звездные дети часто становятся неинтересными публике во взрослом возрасте и впадают в депрессию.

«Яркий пример – Сергей Парамонов – самый известный мальчик певец в СССР. Это в его исполнении все слышали «Песенку крокодилы Гены». Однако, когда пришло время, у Сергея сломался голос и он вырос и стал никому не нужен. В результате взрослый Сергей так и не смог справиться с деткой звездностью, начал пить и впал в депрессию. И об этом тоже нужно помнить и правильно готовить детей не только к славе, но и к тому, что она может быстро закончится или не начаться вообще», – рекомендовала Александра Стройцева.

Она добавила, что важно родителям контролировать и «звездность» ребенка, ведь иногда талантливые дети, когда их много хвалят, перестают воспринимать здоровую критику и перестают развиваться. Когда таких детей не оценивают на шоу талантов они также могут закрываться и бросать музыку.

«Так дети получают серьезную психологическую травму, ведь оказывается, что они не такие талантливые, как думали. Хотя это, конечно, не так. Ведь участник шоу может просто не подходить «по формату» или на его место взяли дочку знакомого продюсера. Кумовство на таких шоу, как и почти везде, частая история», – рассказала создатель школы вокала.

Кроется опасность шоу талантов и в жюри, члены которого часто не знают, как правильно общаться и что говорить, чтобы не травмировать хрупкую детскую психику.