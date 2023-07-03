Почему дети становятся садистами

- В нашем обществе процветает культ насилия, нетерпимости, агрессии, зависти, нежелания понять и принять другого человека таким, какой он есть. Дети и подростки копируют негативный опыт взрослых, не понимая, где нужно остановиться, чтобы не преступить нормы морали, а то и закона. Но корень ожесточения подростков, и я не открою Америки, - несомненно, воспитание в семье, окружение, в котором растет ребенок. Если родители и сверстники принимают и культивируют агрессивное поведение, превозносят себя над остальными, открыто презирают других людей, задавая планку доминирования, умаляют личность ребенка, то велик риск, что подросток вырастет жестоким и озлобленным. Но не все зависит от воспитания - и у хороших родителей вырастают юные садисты, полностью лишенные человечности и сочувствия. Все очень индивидуально, универсальных средств «лечения» подростковой жестокости, на мой взгляд, нет.