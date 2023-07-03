Почему дети становятся садистами
Специалисты опасаются, что началась игра в подражательство. Можно ли остановить серию этих ужасных преступлений и почему наши дети оказались способны на такие зверства?
Пожалуй, никого не оставила равнодушным жуткая история в Раменском, где 11-летний мальчик заживо сгорел в сарае. Поджигателями оказались его приятели. Полицейским малолетние преступники признались, что в шутку закрыли четвероклассника в сарае и подожгли его, чтобы немного попугать. А когда мальчишка начал взывать о помощи, по их словам, попытались открыть дверь, но у них ничего не получилось.
- Они явно врут, выгораживают себя, - говорит жительница поселка Дубовая Роща Антонина Сергеевна. - Мне внук рассказал, что местным малолетним извергам не нравилось, что этот мальчик ездит сюда в гости к другу. Он был спортсменом, знал много приемов в силовых видах спорта, отлично дрался. А когда здесь устраивали шуточные бои, всегда выходил победителем. Вот они и затаили обиду, а когда представилась возможность, жестоко отомстили...
Этот дикий, трагический случай получил большой резонанс, а буквально через несколько дней то же самое повторилось в Москве. 14-летнего подростка, прописанного в Орехово-Зуеве, увезли с детской площадки в больницу. У него 100-процентный ожог поверхности кожи. Оказалось, что его облил бензином приятель и швырнул зажженную спичку в лицо. А через неделю в Ленинском районе Подмосковья девочка поднесла к рукаву своей подруги зажигалку. Быстро среагировавшие взрослые не позволили случиться трагедии - пламя удалось потушить.
За этой очень неприятной тенденцией с тревогой наблюдают специалисты.
- Среди ребят всегда обнаруживаются подражатели, - считает психолог Марианна Мельникова. - Стоит ребенку с деформированным в силу разных причин сознанием увидеть, каким жестоким способом незнакомые люди могут разделаться с другим человеком, он тут же начинает подражать этой модели поведения.
Чтобы не допустить этого, Мельникова призывает взрослых активизироваться. Обычно проблемные дети с деструктивным поведением очень заметны. Соседям, учителям, родителям одноклассников. Их дурные поступки нельзя оставлять без внимания. Стоит только такому чаду проявить зависть и ненависть, к работе с ним должны подключаться психологи.
Сергей Мизеркин, детский психолог:
- В нашем обществе процветает культ насилия, нетерпимости, агрессии, зависти, нежелания понять и принять другого человека таким, какой он есть. Дети и подростки копируют негативный опыт взрослых, не понимая, где нужно остановиться, чтобы не преступить нормы морали, а то и закона. Но корень ожесточения подростков, и я не открою Америки, - несомненно, воспитание в семье, окружение, в котором растет ребенок. Если родители и сверстники принимают и культивируют агрессивное поведение, превозносят себя над остальными, открыто презирают других людей, задавая планку доминирования, умаляют личность ребенка, то велик риск, что подросток вырастет жестоким и озлобленным. Но не все зависит от воспитания - и у хороших родителей вырастают юные садисты, полностью лишенные человечности и сочувствия. Все очень индивидуально, универсальных средств «лечения» подростковой жестокости, на мой взгляд, нет.