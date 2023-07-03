Эндокринолог назвала главные ошибки родителей в питании детей

Эндокринолог Тараско назвала главные ошибки родителей в питании детей
Дефицит или избыток веса у детей – следствие неправильного питания. Есть две распространенные ошибки, которые допускают родители в формировании рациона ребенка. Подробнее о них «ФедералПресс» рассказала детский эндокринолог Анастасия Тараско.
«Самая частая ошибка – преобладание углеводов в рационе. Если ребенок худенький, родители по этому поводу переживают и пытаются накормить его хоть чем-то – обычно это макароны, хлеб, какие-то перекусы, сладкое. Похожая ситуация у детей с избыточным весом – у них тоже преобладают углеводы в пище», – сказала врач.
В формировании рациона ребенка родителям поможет метод «гарвардской» тарелки, отметила Тараско. Согласно ему, половина блюда отводится фруктам, овощам, зелени и ягодам (клетчатка), четверть тарелки занимает мясо, рыба, курица, яйца или творог (то есть белка), вторую четверть – рис, паста, цельнозерновой хлеб (сложные углеводы).
«Также в ежедневном детском питании следует выдерживать следующие пропорции: пять кулачков – овощи и фрукты; четыре–пять кулачков – каши, рис, паста; три кулачка – белковые продукты; два кулачка – молочная продукция, один кулачок – полезные жиры (различные масла, авокадо, орехи)», – добавила специалист.
Вторая ошибка, которую допускают родители в питании детей, – нарушение режима. Когда дети пропускают завтрак или обед, когда между приемами пищи очень длинные промежутки, заполняемые быстрыми углеводами, – это вредно для растущего организма.
Если ребенок отказывается от полноценного приема пищи однократно, в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы он не налегал на углеводные перекусы. Когда ситуация повторяется из раза в раз, это может говорить, например, о заболевании ЖКТ – нужно разбираться с врачом. Но ни в коем случае нельзя заставлять детей есть насильно, заключила эндокринолог.