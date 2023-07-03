Эндокринолог назвала главные ошибки родителей в питании детей

Дефицит или избыток веса у детей – следствие неправильного питания. Есть две распространенные ошибки, которые допускают родители в формировании рациона ребенка. Подробнее о них «ФедералПресс» рассказала детский эндокринолог Анастасия Тараско.

«Самая частая ошибка – преобладание углеводов в рационе. Если ребенок худенький, родители по этому поводу переживают и пытаются накормить его хоть чем-то – обычно это макароны, хлеб, какие-то перекусы, сладкое. Похожая ситуация у детей с избыточным весом – у них тоже преобладают углеводы в пище», – сказала врач.

Вторая ошибка, которую допускают родители в питании детей, – нарушение режима. Когда дети пропускают завтрак или обед, когда между приемами пищи очень длинные промежутки, заполняемые быстрыми углеводами, – это вредно для растущего организма.

Если ребенок отказывается от полноценного приема пищи однократно, в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы он не налегал на углеводные перекусы. Когда ситуация повторяется из раза в раз, это может говорить, например, о заболевании ЖКТ – нужно разбираться с врачом. Но ни в коем случае нельзя заставлять детей есть насильно, заключила эндокринолог.