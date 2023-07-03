Какие угрозы в интернете существуют для детей

Недавно в британской газете Guardian появился материал, в котором английские учителя и общественники рассказали о проблемах с дефицитом внимания у детей. Эксперты считают, что это может быть связано с частым использованием смартфонов. Подробнее об этом – в материале «ФедералПресс».

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Проблемы с дефицитом внимания у детей связывают с последствиями удаленного обучения во время пандемии.

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Согласно опросу, проведенному онлайн-ресурсом Kapow Primary, 84 % учителей согласились с тем, что объем внимания детей после пандемии был «меньше, чем когда-либо» после Covid. Почти две трети (69 %) заметили увеличение невнимательности и мечтательности. В целом большинство учителей начальных классов считают, что продолжительность концентрации внимания детей становится короче. 70 % опрошенных учителей заявили, что поведение учеников в классе с момента, предшествовавшего пандемии, ухудшилось. Как показал опрос, дети чаще ходят по помещению, жалуются на скуку, раздражают и провоцируют других учеников.

Представитель Министерства образования Великобритании признал проблему и отметил, что решать ее планируют через поддержку школ в развитии культуры поведения: «Мы обновили наше руководство по поведению в школах, чтобы дать четкие рекомендации о том, как создать и поддерживать высокие стандарты, и наша программа «Центры поведения» стоимостью 10 млн фунтов стерлингов оказывает поддержку 700 школам».

С похожими проблемами сталкиваются и в США, в некоторых штатах даже выработали отдельные меры для их решения. Так, детям и подросткам младше 18 лет в Луизиане вскоре может потребоваться разрешение родителей на регистрацию аккаунтов в соцсетях, в соответствии с недавно принятым в штате законопроектом. Законопроект еще не подписан губернатором, но единогласное голосование в обеих палатах законодательного собрания штата подчеркивает популярность жестких методов регулирования, направленных на защиту детей от негативного влияния Сети.

У такого решения есть и обратная сторона: общественники предупреждают, что новые ограничения могут иметь непреднамеренные вредные последствия для детей. Например, ограничение доступа к ресурсам, которые могут помочь в трудной жизненной ситуации (горячие линии, сайты и так далее). Также отмечается, что технологические платформы теперь должны будут собирать еще больше информации как о детях, так и о взрослых, чтобы обеспечить соответствие возрастным требованиям.

Тем не менее подобные решения набирают популярность и в Европе: в ирландском городе Грейстоунз ассоциация родителей восьми начальных школ округа приняла кодекс о запрете смартфонов.

Добровольный договор заключается в том, чтобы запрещать детям пользоваться смартфонами до тех пор, пока они не поступят в среднюю школу. Инициаторы запрета надеются таким образом уменьшить давление на детей со стороны сверстников и снизить уровень социальной напряженности. «Детство становится все короче», – отмечает Рейчел Харпер, директор школы Святого Патрика, которая возглавила инициативу. Ранее школы запрещали или ограничивали использование устройств только на своей территории.

Инициатива вызвала интерес у ассоциаций родителей в Ирландии и за рубежом и даже побудила министра здравоохранения страны Стивена Доннелли рекомендовать ее в качестве общенациональной политики.

Однако ряд общественников выделяют среди основных угроз не сам смартфон, а его скрытые возможности. В июне этого года на круглом столе в Общественной палате РФ обратили внимание на рост распространения наркотиков среди подростков через интернет. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что с 2011 года организация получила 44 тыс. сообщений в связи с подобными случаями.