Как понять, что подростку нужно к психологу

Психолог Булач: снижение успеваемости подростка может быть сигналом обратиться к психологу.

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В подростковом возрасте дети закрываются и «уходят в себя», поэтому родители упускают момент, когда необходимо их срочное вмешательство и помощь. Психолог и специалист в области детско-родительских отношений Меседу Булач рассказала «Газете.Ru», как понять, когда подростку нужен психолог или психиатр.

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По словам эксперта, во-первых, важно понимать, что психолог – это человек, работающий с психически здоровыми людьми. Он не выписывает лекарства, не ставит диагнозы, а помогает наладить отношения с собой и с окружением. Психиатр же – врач, который, как правило, занимается лечением психических расстройств при помощи медикаментов.

«К психиатру стоит обращаться, когда родители подозревают у ребенка депрессию или, например, тревожное расстройство. К психологу же необходимо идти во всех остальных случаях, будь то стресс из-за экзаменов, трудные отношения со сверстниками или кризисные ситуации в семье», – сообщила психолог.

Первый признак, который говорит о том, что ребенку нужно к специалисту, – любые внезапные изменения в поведении подростка. Например, он был активным и жизнерадостным, а стал подавленным и агрессивным.

«Говорить о проблемах могут и беспричинные нарушения сна или его чересчур длительное количество, а также изменения аппетита, расстройства пищевого поведения, включая переедание и голодание, вспышки агрессии, появление страхов, апатии, панических атак и повышение общего уровня тревожности», – констатировала Меседу Булач.

Срочно обратиться к специалисту нужно и в том случае, если родители заметили, что ребенок наносит себе физический вред: режет себя, царапает, кусает, вырывает волосы, бьется головой о стену.

«Если у ребенка резко упала школьная успеваемость, снизилась концентрация, а родители получают регулярные жалобы от педагогов – это тоже повод обратиться к специалисту. Однако тут важно понимать, если ребенок 1-2 или даже 3 раза получил двойку или сорвал урок – это не повод бежать к психологу. Но если вы наблюдаете такую картину с завидной регулярностью и продолжительное время – это должно насторожить», – предостерегла эксперт.

Опасным звоночком может быть также отсутствие интересов и социальной активности. Так, если интересы подростка сузились до постоянного многочасового «зависания» за компьютером, – проблема есть и ее нужно решить.

«Обязательно обращаться к психологу и в кризисные ситуации в семье. Развод родителей, тяжелая болезнь, уход из жизни кого-то из членов семьи и даже кардинальная смена обстановки и переезд могут стать травмирующими факторами для ребенка», – объяснила специалист в области детско-родительских отношений.

Могут быть проблемы, которые стоит решать со специалистом, у ребенка и с социальной коммуникацией. Если у него нет друзей, часто происходят конфликты в коллективе или он подвергается травле и буллингу – все это поводы обращения за помощью. Сюда же относится беспорядочное дружелюбие, постоянная смена друзей и компании.

«Особо насторожиться стоит, если в беседах подросток часто говорит о бессмысленности или о смерти», – заявила психолог Булач.