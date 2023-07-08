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Как научить ребенка плавать: инструкция

Чтобы ребенок научился плавать, ему не обязательно ходить заниматься в бассейн с тренером. Это можно сделать и самостоятельно. Даже если ваш малыш уже взрослый, вам достаточно найти водоем или поставить надувной бассейн на дачном участке.

Как научить ребенка плавать: инструкция
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Инструкция о том, как научить ребенка плавать, чтобы он не боялся воды, — в материале “Рамблера”.

Ребенок до трех лет

  • Не заставляйте ребенка плавать;
  • Можно играть с ним в мелком и теплом бассейне, чтобы он привык к воде;
  • Брызгайтесь, кидайте игрушки, стройте песчаные замки на пляже;
  • Успоко те ребенка, если он чего-то испугался;
  • Можно учить ребенка нырять: покажите ему, как опускать в воду голову и пускать пузыри ртом или носом;
  • Дайте ребенку присесть, чтобы он полностью окунулся в воду, а затем вынырнул.

Ребенок от трех до пяти лет

  • Подберите место: подойдет бассейн, большая ванна. Реки, озера и моря — не самые лучшие варианты из-за воды, рыб и волн;
  • Не используйте жилеты, круги и нарукавники;
  • Приучите ребенка к очкам для плавания;
  • Научите его выдыхать при погружении;
  • Дайте ребенку полежать на воде — сначала на ваших руках, а затем без них;
  • Сначала научите ребенка двигать ногами, потом — руками;
  • Постепенно давайте ему плавать самостоятельно на небольшой глубине по пояс;

Чем можно занять ребенка кроме телефона

Ребенок старше пяти лет

  • Проделайте с ребенком упражнение: попросите его упереться руками в дно, поднять ноги в воде и поднять голову, пусть он простоит так 30 секунд;
  • После этого попросите его повторить, но опустить голову в воду;
  • Далее — отпустить руки;
  • После этого упражнение можно повторять на глубине;
  • Постепенно подключайте руки и ноги поочередно, когда ребенок будет уверенно держаться в воде.
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