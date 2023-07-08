Как научить ребенка плавать: инструкция

Чтобы ребенок научился плавать, ему не обязательно ходить заниматься в бассейн с тренером. Это можно сделать и самостоятельно. Даже если ваш малыш уже взрослый, вам достаточно найти водоем или поставить надувной бассейн на дачном участке.