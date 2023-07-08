Как научить ребенка плавать: инструкция
Чтобы ребенок научился плавать, ему не обязательно ходить заниматься в бассейн с тренером. Это можно сделать и самостоятельно. Даже если ваш малыш уже взрослый, вам достаточно найти водоем или поставить надувной бассейн на дачном участке.
Инструкция о том, как научить ребенка плавать, чтобы он не боялся воды, — в материале “Рамблера”.
Ребенок до трех лет
- Не заставляйте ребенка плавать;
- Можно играть с ним в мелком и теплом бассейне, чтобы он привык к воде;
- Брызгайтесь, кидайте игрушки, стройте песчаные замки на пляже;
- Успоко те ребенка, если он чего-то испугался;
- Можно учить ребенка нырять: покажите ему, как опускать в воду голову и пускать пузыри ртом или носом;
- Дайте ребенку присесть, чтобы он полностью окунулся в воду, а затем вынырнул.
Ребенок от трех до пяти лет
- Подберите место: подойдет бассейн, большая ванна. Реки, озера и моря — не самые лучшие варианты из-за воды, рыб и волн;
- Не используйте жилеты, круги и нарукавники;
- Приучите ребенка к очкам для плавания;
- Научите его выдыхать при погружении;
- Дайте ребенку полежать на воде — сначала на ваших руках, а затем без них;
- Сначала научите ребенка двигать ногами, потом — руками;
- Постепенно давайте ему плавать самостоятельно на небольшой глубине по пояс;
Ребенок старше пяти лет
- Проделайте с ребенком упражнение: попросите его упереться руками в дно, поднять ноги в воде и поднять голову, пусть он простоит так 30 секунд;
- После этого попросите его повторить, но опустить голову в воду;
- Далее — отпустить руки;
- После этого упражнение можно повторять на глубине;
- Постепенно подключайте руки и ноги поочередно, когда ребенок будет уверенно держаться в воде.
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