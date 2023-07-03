Стоит ли переживать, если ребенок растет застенчивым

Одним детям нравится гулять и играть со сверстниками до позднего вечера, другим – проводить досуг в своей компании за просмотром мультфильма или раскрасками.

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Стоит ли волноваться за ребенка, если он не общается со сверстниками, не хочет с ними знакомиться и предпочитает коротать свободное время в одиночестве, "Рамблеру" рассказала психолог Вероника Сысоева.

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"Характер обусловлен генетическими особенностями, в норме формируется у детей приблизительно в 3 года. Мы все разные по характеру и темпераменту – это фундамент нашей личности в любом возрасте". Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Однако, по словам специалиста, важно понимать, что есть гармоничный тип личности, акцентуированный и психопатизированный. И проблемы с нарушением адаптационных возможностей создает именно патология характера – психопатия. Она не является болезнью, но требует регулярной коррекции у психолога или психотерапевта, а в отдельных случаях – назначения психотропных препаратов.

У каждого характера есть предрасположенность к психическим расстройствам, независимо от возраста, уточняет эксперт. Например, застенчивые и тревожные люди имеют предрасположенность к депрессивным и тревожным расстройствам, общительные – к биполярному расстройству, замкнутые и чувствительные – к шизофрении.

Но это не означает, что сценарий заболеваний именно такой или человек обязательно заболеет в течение жизни. Поэтому не стоит зацикливаться на данной информации, подчеркивает Вероника Сысоева.

Что касается успехов в обучении, то в школе застенчивые дети с тревожными чертами чаще имеют более низкую успеваемость из-за снижения концентрации внимания, рассказала психолог. В то же время они могут вполне хорошо учиться. Экстраверты, напротив, проявляют больший интерес к учебе, знаниям и науке, принимают участие в различных олимпиадах, чаще становятся отличниками и оканчивают учебные заведения с медалями и красными дипломами.

"Родителям и педагогам важно смещать фокус в сторону мероприятий, направленных на преодоление застенчивости, помогать справляться с тревогой, а также создать комфорт для замкнутых детей с учетом особенностей каждого". Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

В противостоянии застенчивости может помочь, например, общение со сверстниками и взрослыми, групповые виды деятельности, занятия вокалом, актерским мастерством и небольшие выступления на сцене. При этом помощь детям должна оказываться с учетом их предпочтений, без напора, давления и насилия. В противном случае такие действия только травмируют ребенка, вызовут недоверие к себе и отвращение к подобным занятиям, предупреждает врач.

Если речь идет о чрезмерной эмоциональной чувствительности, замкнутости, ребенок не нуждается в общении со сверстниками, то не стоит против его воли записывать в театральный кружок, командные виды спорта и через силу заставлять общаться со сверстниками. К сожалению, такие способы не эффективны у детей с таким характером и это не является болезнью – просто каждому свое. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт