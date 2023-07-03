Какие сладости менее вредные для детей: совет врача
Эндокринолог Тараско: детям лучше давать натуральные сладости без сахара. Понятное дело, что между ребёнком и вкусняшкой не встанет никто, если не хочет получить лопаткой по сопатке, поэтому эта битва заранее родителями проиграна. Но есть хитрость — можно не отказывать ребёнку в сладком, а просто давать альтернативные варианты, менее вредные для здоровья.
Детский эндокринолог Анастасия Тараско объяснила, что правильный рацион ребёнка (да и взрослого тоже) должен состоять из мяса, овощей, фруктов и злаков. Так карапуз будет получать нужное количество белков, жиров и углеводов, а вместе с ним и различные витамины и минералы — для правильного формирования организма.
Сколько сладкого можно детям
- Разные неполезные вкусняшки должны занимать не более 10–15% рациона ребёнка.
- Лучше заменить их полностью фруктами и ягодами (но это фантазия, понятное дело).
- Выбирать лучше натуральные сладости на соках и без сахара, например, пастилу. Их можно поискать в отделе для диабетиков и худеющих.
Какие сладости лучше давать детям
- Сухофрукты (да, в них полно углеводов и сахара, но он хотя бы натуральный).
- Мармелад с пектином.
- Пастила и зефир (у них в составе — фруктовое пюре, яичный белок, сахар и пектин).
- Мёд (его можно и просто так есть ложкой, а можно добавлять куда угодно — в творог, каши или домашние конфеты из сухофруктов и орехов).
- Козинаки (внутри есть натуральный мёд, семена подсолнечника, орехи и кунжут).
Пищевые привычки из детства
Чтобы у ребёнка не было в будущем проблем со здоровьем и весом, нужно особое внимание уделить его питанию и собственным методам воспитания. Вот самые важные правила, без которых потом во взрослом возрасте многим приходится постоянно бороться с лишним весом или анорексией.
- Нельзя торопить ребёнка, когда он ест.
- Нельзя использовать сладости в качестве награды.
- Нельзя приучать детей есть про запас.