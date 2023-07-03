Какие сладости менее вредные для детей: совет врача

Эндокринолог Тараско: детям лучше давать натуральные сладости без сахара. Понятное дело, что между ребёнком и вкусняшкой не встанет никто, если не хочет получить лопаткой по сопатке, поэтому эта битва заранее родителями проиграна. Но есть хитрость — можно не отказывать ребёнку в сладком, а просто давать альтернативные варианты, менее вредные для здоровья.

Детский эндокринолог Анастасия Тараско объяснила, что правильный рацион ребёнка (да и взрослого тоже) должен состоять из мяса, овощей, фруктов и злаков. Так карапуз будет получать нужное количество белков, жиров и углеводов, а вместе с ним и различные витамины и минералы — для правильного формирования организма.

Сколько сладкого можно детям

Разные неполезные вкусняшки должны занимать не более 10–15% рациона ребёнка.

Лучше заменить их полностью фруктами и ягодами (но это фантазия, понятное дело).

Выбирать лучше натуральные сладости на соках и без сахара, например, пастилу. Их можно поискать в отделе для диабетиков и худеющих.

Какие сладости лучше давать детям

Сухофрукты (да, в них полно углеводов и сахара, но он хотя бы натуральный). Мармелад с пектином. Пастила и зефир (у них в составе — фруктовое пюре, яичный белок, сахар и пектин). Мёд (его можно и просто так есть ложкой, а можно добавлять куда угодно — в творог, каши или домашние конфеты из сухофруктов и орехов). Козинаки (внутри есть натуральный мёд, семена подсолнечника, орехи и кунжут). Если времени изучать полки и этикетки в магазинах нет, то вот быстрый список пусть не полезных вкусняшек, но хотя бы не самых вредных.

Пищевые привычки из детства

Чтобы у ребёнка не было в будущем проблем со здоровьем и весом, нужно особое внимание уделить его питанию и собственным методам воспитания. Вот самые важные правила, без которых потом во взрослом возрасте многим приходится постоянно бороться с лишним весом или анорексией.