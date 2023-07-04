В Калуге трое детей сбежали из детского сада

КАЛУГА, 4 июля. /ТАСС/. Трое детей сбежали из детского сада "Радуга", расположенного в районе Московской площади в Калуге, через дырку в заборе. Прокуратура начала проверку, детей ищут. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

"Прокуратура города Калуги организовала проверку по факту происшествия в детском саду "Радуга" в районе Московской площади. Предварительно установлено, что сегодня в 11:30 мск в дежурную часть поступило сообщение о том, что из детского сада сбежали три ребенка", - говорится в сообщении.