Раскрыт способ улучшить развитие речи у ребенка

Нейробиологи Ратгерского университета в США раскрыли способ, с помощью которого можно улучшить развитие речи у ребенка. Они продемонстрировали, что звуки разной частоты и интенсивности, которые слышит младенец, имеют важное значение для распознавания слогов в беглой речи. Результаты исследования опубликованы в журнале Cerebral Cortex.

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В настоящий момент имеются убедительные доказательства того, что краткие звуковые сигналы, а не только музыка или речь анализируются развивающимся мозгом младенца и способствуют формированию нейронных сетей, задействованных в обработке речи. В новой работе было экспериментально продемонстрировано, что серия звуков, которые младенец слышит по крайней мере раз в неделю в течение шести недель, помогает тому, что ребенок начинает более точно распознавать слоги и быстрее развивает способность к речи к 12 и 18 месяцам.

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Прежде чем дети начинают говорить, их мозг учится распознавать отдельные слоги в речи других людей. Эта способность различать звуки и слоги длительностью до несколько десятков миллисекунд называется быстрой слуховой обработкой (англ. rapid auditory processing, RAP). Младенцы таким образом учатся сегментировать речевой поток на небольшие слоговые единицы, которые кодируются в височных областях мозга, представляя своего рода «ментальный словарь». Однако у некоторых детей развивается генетически опосредованный дефицит RAP, что приводит к трудностям в овладении языком.

В исследовании приняли участие 20 младенцев в возрасте четырех месяцев, которые вошли в группу пассивного звукового воздействия, и 83 младенца, составивших контрольную группу для сравнения. Каждый ребенок из первой группы посещал лабораторию один раз в неделю в течение 6 недель подряд. Их помещали в кресло между левым и правым динамиком на одинаковом расстоянии, где они прослушали неречевые пары звуков с разной частотой и интенсивностью, разделенными интервалами с длительностью, важной для обработки речи. Запись ЭЭГ проводили при каждом последующем посещении в возрасте 7, 9, 12 и 18 месяцев.

Известно, что быстрая слуховая обработка зависит от синхронизации тета-волн (частота 5-10 герц) головного мозга между левой (LAC) и правой (RAC) частями слуховой коры. Результаты показали, что по сравнению с контрольной группой группа пассивного звукового воздействия продемонстрировала более зрелую и эффективную обработку, проявляя меньшую синхронность тета-фазы. Кроме того, модулирующий эффект звукового воздействия на синхронность тета-фазы в возрасте 7 и 9 месяцев влиял на языковые показатели в возрасте 12 и 18 месяцев.