Психолог дала совет, как мотивировать ребенка делать летнее домашнее задание

Психолог Варская дала совет, как мотивировать ребенка делать летнее домашнее задание
Летние каникулы положены для того, чтобы каждый ребенок мог максимально отдохнуть перед началом нового учебного года. Однако преподаватели не отпускают школьников просто так – обычно дети уходят со списком для чтения и заданиями на повторение пройденного материала. Не все соглашаются заниматься, когда за окном хорошая погода и во дворе ждут товарищи. Какие слова помогут родителям мотивировать ребенка учиться даже летом, рассказала «ФедералПресс» психолог Наталия Варская.
«Некоторым детям очень важны признание и похвала. Еще есть метод, который, может быть, не всем подойдет, но он работает – разговор по-взрослому. Сделать это можно даже с первоклашкой. Важно донести, что вы – одна семья, и каждый из вас должен делать что-то для общего блага. Сказать: «Мы с папой работаем, а от тебя, пока ты не можешь зарабатывать деньги, будет огромным вложением, если выполнишь задание. Это твоя работа, твой вклад», – сказала специалист.
К этому можно добавить, что если родители будут нервничать, то они начнут хуже работать и станут, соответственно, меньше зарабатывать и из-за этого не смогут что-то купить ребенку. Большинство детей, на которых пробовался этот метод, понимали свою значимость и без проблем садились заниматься уроками, добавила Варская.