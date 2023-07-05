Психолог дала совет, как мотивировать ребенка делать летнее домашнее задание

«Некоторым детям очень важны признание и похвала. Еще есть метод, который, может быть, не всем подойдет, но он работает – разговор по-взрослому. Сделать это можно даже с первоклашкой. Важно донести, что вы – одна семья, и каждый из вас должен делать что-то для общего блага. Сказать: «Мы с папой работаем, а от тебя, пока ты не можешь зарабатывать деньги, будет огромным вложением, если выполнишь задание. Это твоя работа, твой вклад», – сказала специалист.