Как защитить ребенка от агрессии в сети

Около 30% пользователей социальных сетей в России в возрасте от 14 лет и старше хотя бы раз сталкивались с коммуникативной агрессией. О том, как защитить подростка от нападок во время пребывания в интернете, "Известиям" рассказала психолог Анна Макарчук.

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По словам специалиста, важно проговаривать с ребенком основные технические механизмы противодействия сетевой агрессии. Можно настроить двухфакторную аутентификацию, ограничения в комментариях или в действиях на его странице. Например, сделать так, чтобы писать сообщения и оставлять комментарии в личном блоге подростка могли только его товарищи.

Помимо этого, обращает внимание эксперт, стоит заранее объяснить ребенку, что в интернете есть не только развлекательный контент, но и потенциальная опасность. Не будет лишним рассказать подростку о личных границах и о том, что никто не может их нарушать.

В том случае, если ребенок все же столкнулся с агрессией в социальных сетях, нельзя его ругать и припоминать свои предупреждения. Вместо этого психолог рекомендует поддержать подростка и сказать ему, что вы понимаете грусть и стресс, которые он испытывает из-за неприятного онлайн-столкновения.

Далее следует сделать скриншот агрессивного комментария и пожаловаться на него в администрацию социальной сети. А после этого – заблокировать несдержанного пользователя и внести его в черный список, отметила эксперт.