Если ваш ребенок еще не определился с выбором будущей профессии, не стоит давить на него. Дети даже в осознанном возрасте остаются не уверены в своем выборе, поэтому помните, что это не страшно.

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Со стороны родителя важно показать и рассказать ребенку о возможных профессиях и перспективах, а также знаниях, которые пригодятся ему в будущем. О том, как помочь ребенку выбрать профессию, — в материале “Рамблера”.

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Тесты по профориентации — не истина

Не стоит надеяться на профориентационные тесты как на истину в последней инстанции. Все они не идеальны и лишь помогают ребенку помочь найти его сильные качества. Кроме того, предпочтения детей в разных возрастах могут меняться в зависимости от их хобби и окружения. Профориентационные тесты рекомендуется проводить раз в полгода-год, чтобы следить за тем, как меняются интересы ребенка и его поведение в социуме.

Показывайте ребенку возможные профессии

Конечно, вы не сможете рассказать ребенку обо всех профессиях, существующих в мире, но вы можете показать ему часть из них. Ходите в музеи, на выставки и лекции от представителей разных профессий. Многие мероприятия проводятся для детей бесплатно. Однако не стоит водить ребенка каждые выходные по музеям. Узнайте, к чему он больше всего проявляет интерес и отталкивайтесь от его предпочтений.

Не давите

Не стоит постоянно спрашивать у своего ребенка о том, кем он хочет быть. Так он будет судорожно перечислять варианты в голове и отвечать вам то, что первым взбредет ему в голову. Он сам вам скажет, когда решит, что вам нужно это знать. Поэтому наберитесь терпения и перестаньте контролировать его выбор будущей профессии. Не стоит также давить на него, если вы хотите, чтобы он был врачом/юристом/разработчиком или кем-то еще. Дайте ему свободу выбора.

Отмечайте его сильные стороны