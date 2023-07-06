Как вырастить успешного человека

Воспитание детей считается одной из самых сложных задач в мире. Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок стал успешным и счастливым человеком. Как этого достичь? Единого рецепта не существует. Однако помочь ребенку раскрыть свой потенциал и научиться преодолевать трудности может каждый. Эксперты рассказали MIR24.TV, как этого добиться.

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Секрет еврейской мамы: как воспитать личность, которой все по плечу?

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«Успешность ребенка в будущем не зависит от уровня материального благосостояния его семьи, – говорит психолог, педагог Айгуль Гранд. – Подтверждений этому множество – телеведущая Опра Уинфри, модельер Ральф Лорен, олигарх Роман Абрамович, владелец Alibaba Джек Ма и другие известные фигуры, входящие в рейтинги самых богатых людей мира».

Деньги – это мощный ресурс, открывающий самый короткий путь к качественному образованию, отмечает психолог.

«Но почему тогда среди отпрысков из состоятельных семей столько асоциальных или просто несостоявшихся личностей? Главное, что могут дать ребенку родители, это не материальные ресурсы, а уверенность в собственных силах», – считает специалист.

По словам психолога, проблема российского воспитания – в обесценивании личности ребенка и фокусировании родителей на наказании.

«Если малыш шалит или совершает нехороший поступок, мамы на эмоциях часто говорят, какой он нехороший, как портит им жизнь, как они не хотят его видеть и т.д. Ребенок считывает это как «я – плохой и ни на что не годен», – говорит Айгуль Гранд.

«Сравните подход еврейских мам, которые фокусируются на самом проступке, – говорит Айгуль Гранд. – Они недоумевают, как их замечательные, талантливые, умные сын или дочь могли совершить такой проступок? Ребенок понимает: «Я хороший, но сделал что-то не так, надо исправить».

Если в первом случае у ребенка уничтожается личность, формируется страх совершать поступки, чтобы не ошибиться, то во втором – ошибки рассматриваются как опыт и возможность сделать в следующий раз лучше, тмечает психолог.

«Именно отсутствие страха и восприятие неудач, как процесса накопления опыта, и являются необходимыми качествами для достижения жизненного успеха», – объясняет специалист.

«Ребенок, которому делают замечание, указывая на его проступок, но не обесценивая его личность, учится понимать разницу: это не он плохой, а действие неправильное. Поэтому ключевое в воспитание личности, которой будет по плечу реализовать любые самые смелые идеи, – это умение концентрироваться на положительных качествах и объяснять, в случае ошибки, как действовать иначе», – говорит психолог.

Зачем нужны эти модные soft skills?

«Есть хорошая книга американской писательницы Эстер Войджицки «Как воспитать успешного человека», – говорит доцент департамента менеджмента, психолог НИУ ВШЭ – Пермь Марина Полосухина. – Предисловие к ней написано ее детьми. Так вот из самого предисловия уже понятно, что развитие успешного человека зависит от веры родителей в этот успех и их поддержки. Но это совершенно не значит, что провалов не будет. Они будут, и это нормально. Важно, чтобы родители не создавали ребенку искусственных трудностей и поддерживали стремление не опускать руки, а пробовать дальше, находить варианты решения, искать пути выхода из сложных ситуаций и поддерживали радость от достижений, даже самых небольших. Тогда у детей в головах не закрепится обесценивание себя и своего пути».

По словам эксперта, помимо профессиональных навыков, важно развивать soft skills – комплекс неспециализированных, важных для карьеры надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность и не связаны с конкретной предметной областью.

Гибкие навыки помогают человеку быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям и встраиваться в них. Сейчас в современном мире наиболее важны следующие навыки:

креативное и критическое мышление;

эмоциональный интеллект и поддержание своего внутреннего благополучного состояния;

умение коммуницировать и работать с разными людьми;

готовность брать ответственность в принятии решений, особенно на фоне часто меняющихся условий;

когнитивная гибкость, которая помогает быстро переключаться и быть многозадачным.

Стратегия развития, или Когда начинать?

Без правильной стратегии воспитания ребенок, даже окруженный любовью и заботой, имеет половинчатые шансы развить и максимально проявить свои таланты. Это будет как игра в лотерею – может получиться, а может – нет. По словам предпринимателя, бизнес-наставника, отца пятерых детей Александра Синеркина, гораздо выше шансы у ребенка, у которого в семье кто-то из родителей или близких родственников оказался умным, системным человеком: с детства много разговаривал с ребенком, выявлял и защищал его талант, развивал всесторонне, прививая любовь к разным увлечениям. Например, к шахматам, рисованию, музыке и т.д.

«Нельзя ждать, пока ребенок проявит свои сильные и слабые стороны, – говорит эксперт. – Вы упустите множество шансов. Надо начинать действовать с малых лет. Но чтобы это был не хаотичный процесс, нужно прочитать не меньше четырех книг по педагогике известных советских светил – того же Макаренко и других авторов. Такая литература очень серьезно меняет мышление родителей».

Над чем надо работать с раннего детства, чтобы человек вырос успешным?

Развивать математические способности, которые способствуют формированию системного мышления.

Научить читать книги так, чтобы это стало привычкой, а не обязаловкой из-под палки. Здесь очень важен собственный пример.

Развивать способность нести ответственность за свои решения и доводить дела до конца. Например, при подборе спортивной секции нужно дать ребенку полную свободу выбора. Но потом пресекать любые попытки пропускать тренировки.

Не повышать голос, не ругать, не запрещать, а рассказывать о последствиях и давать ребенку право выбирать самому, как поступить.

Развивать лидерские качества, умение работать в команде. Для этого очень важно помещать его в такую среду, где есть высокая конкуренция между другими увлеченными и напористыми детьми.

Для большинства из этих пунктов не требуется больших финансовых трат, но требуются временные и интеллектуальные вложения. Чтобы родитель мог воспитать успешного человека, он сам должен быть во многом примером.

«Видеть решения, которых другие люди даже не заметили бы»

Среда, в которой растет ребенок, и навыки, которые ему прививаются с детства, во многом формируют и его взрослую картину мира, и то, каких высот он сможет достичь.

«Два ценнейших навыка успешных людей, которые неразрывно связаны друг с другом, – это самодисциплина и управление временем, – говорит врач-невролог Екатерина Демьяновская. – Они помогают человеку не только эффективно планировать рабочие часы, но и концентрировать максимум имеющихся ресурсов на приоритетных задачах. А значит, добиваться успеха, в то время как другие люди считают цель слишком сложной и буквально боятся к ней подступиться».

Формировать эти навыки у детей можно в игровой форме, с ранних лет выдавая им небольшие посильные задания. Чтобы процесс приносил удовольствие, важно с интересом отслеживать результат – ставить галочки в трекере привычек, отмечать даже самые небольшие успехи и постепенно давать ребенку больше ответственности. Задачки можно постепенно усложнять: сначала поручить ребенку самостоятельно обуться, затем одеться и обуться, а потом сделать это за определенное время.

Навык коммуникации – еще один важнейший инструмент, который закладывается с детства.

«От него зависит, насколько эффективно человек взаимодействует с окружающими, выражает свои мысли, как быстро он может достигать понимания внутри команды и налаживать связи в обществе, – говорит эксперт. – Чтобы сформировать этот навык, сначала родителям важно научить ребенка отслеживать свои эмоции и ощущения. Даже простое умение осмысливать свое состояние («я устал», «я голоден») и говорить о нем вслух, требует определенной тренировки».

«В более взрослом возрасте задача родителя – создавать ситуации, в которых ребенок может общаться с ним на равных. Это может быть обсуждение книг, совместно просмотренных фильмов, событий. Инструменты могут быть практически любыми – подойдут и настольные игры, и компьютерные, и даже обсуждение трендов в соцсетях. Главное условие – родитель должен показывать искреннюю заинтересованность, выслушивать мнение ребенка, аргументировать, занимать позицию равного с равным», – объясняет сециалист.

Третий инструмент – это умение мыслить творчески, находить нестандартные решения для сложных задач. В этом, по словам Екатерины Демьяновской, помогают упражнения на логику, а также контролируемый «творческий беспредел».

«Например, во время рисования или лепки не нужно требовать от ребенка, чтобы изображения соответствовали реальности, и расстраиваться, если он раскрасил солнце синим цветом, а лисе приделал уши, как у слона. Гораздо полезнее будет выяснить у него, почему он сделал такой выбор, – возможно, ребенок расскажет целую историю о том, что произошло с солнцем и как лисица смогла заполучить новые уши. Такие творческие практики совместно с поддержкой и интересом со стороны родителей помогут ребенку смотреть на мир шире и в будущем видеть такие решения, которых люди, живущие строго «по учебнику», даже не заметили бы», – говорит эксперт.

Не нужно забывать о том, что ключ к успеху во многом зависит от здоровой самооценки, напоминает эксперт. «Если человек с детства привык считать, что он «невнимательный», «мог бы лучше» и «всегда немножко недотягивает», об успехе во взрослом возрасте говорить будет довольно сложно. Поэтому поддержка родителей и создание условий, в которых малыш убеждается, что он многое может, – это очень ценный вклад в то, насколько успешным вырастет человек и какие высоты он решится покорять в будущем», – считает специалист.

Успех или счастье?

Психологи предупреждают, что в попытках вырастить успешного человека нужно не забывать о его собственных желаниях. Истинный успех состоит не в том, чтобы соответствовать модным критериям, принятым в обществе, а в том, чтобы быть счастливым и делать в жизни то, что по душе.

«Главная проблема в том, чтобы отличать свои потребности от тех, которые нам навязывают», – говорит психотерапевт, основатель школы психологии для взрослых Алла Далит и выделяет две вещи.

«Главное, чтобы был счастлив» – это самое ценное ожидание от детей. Счастливый и реализованный родитель – лучший подарок ребенку.

«Ваш ребенок уже родился с набором качеств и способностей. И их надо разглядеть. Это трудно, если родитель сам не реализовался и хочет «завершить гештальт» через потомка. Или разочаровался в жизни и транслирует свою безнадежность. Например, не поддерживает или «обрезает крылья». А представьте, что у вас родился очень непохожий ребенок. Принять его – это непросто», – говорит специалист.

Что же делать? Советами делится Алла Далит.