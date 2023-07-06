10 вещей, которых не нужно стыдиться, если вы мама

Пускай ваша уверенность в себе побеждает бестактных перфекционистов — вам не за что краснеть! Как минимум в этих 10 случаях.

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Кормление ребенка

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Кормите ли вы грудью или молочной смесью, это только ваше дело. Решили приложить младенца к груди в тихом уголке парка — имеете на это полное право. Большинство людей понимают, что, будь у вас выбор, вы бы предпочли более укромное и удобное место. А о мнении тех, кто считает кормление в общественных местах чем-то ужасным и постыдным, не волнуйтесь вовсе. Ваш младенец должен быть накормлен, и точка. Пускай будет стыдно тем, кто считает свое мнение важнее первичных потребностей малыша.

«Прогулы» мероприятий

Когда вы становитесь мамой, ваше расписание кардинально меняется и в первое время распорядок дня всецело подчинен малышу. Разумные друзья это прекрасно понимают и не воспримут отказ встретиться на свой счет. Прекрасно, если вас регулярно приглашают на выставки, вечеринки и просто поболтать, но в это непростое время лучшим досугом может быть возможность полчаса поспать. Прислушивайтесь к себе и малышу, он — ваша уважительная причина смело игнорировать любые мероприятия, на которые нет времени и желания.

Подавленное настроение

Счастливая, беззаботная и улыбчивая мама крохи — это зачастую только образ в рекламе детских товаров, в жизни женщины сталкиваются с послеродовой депрессией, не говоря уже о том, что роды — сами по себе серьезное испытание для организма. Вы не обязаны всегда светиться от радости просто потому, что от вас этого ждут. Но жизненные сложности не отменяют счастья быть мамой, хотя это не обязывает выставлять свое счастье напоказ. Кроме того, будучи мамой, вы остаетесь человеком, который может грустить по поводу и без, и это нормально.

Метод родов

Будь то кесарево сечение, естественные роды с эпидуральной анестезией и без — вы не обязаны каждому встречному выкладывать все медицинские подробности этого интимного процесса. Не говоря о том, что вопросы о методе родов бестактны, кто-то может попытаться оспорить или осудить ваш выбор. Не принимайте близко к сердцу, тем более малыш уже появился на свет и родиться повторно способом, правильным, по мнению самопровозглашенного эксперта, не может.

Пятна на одежде

Не призываем неделями ходить в грязной футболке: само собой, одежду с загрязнениями при первой возможности лучше отправить в стирку. Но это не значит, что нужно немедленно скрыться с чужих глаз, если малыш срыгнул на вас или внезапно проступили пятна от грудного молока. Все это естественно — переоденетесь, когда будет удобно. Повода сгорать со стыда в таких ситуациях нет. Ведь это невозможно контролировать.

Беспорядок в доме

Наличие грязной посуды на кухне не делает из вас плохую мать, ровно как и разбросанные игрушки. Забота о младенце — это круглосуточная работа без выходных: если у вас нет времени поддерживать идеальный порядок, не стоит себя этом винить. Ваша задача — обеспечить чистоту для безопасности малыша, все остальное успеете сделать при случае.

Просьбы о помощи

У каждого человека свой запас прочности: кто-то занимается экстримом и чувствует себя как ни в чем ни бывало, а кого-то из себя выводит банальный недосып. Может показаться, что неспособность самостоятельно справиться со всеми обязанностями означает вашу неготовность к роли родителя, однако это не так. Ваша задача не довести себя до истощения, а позаботиться о благополучии ребенка. Даже если понадобится помощь десятка человек, это совершенно не стыдно.

Внешний вид

Одни мамы с удовольствием наряжают себя и ребенка в парные костюмы и выглядят с иголочки, другие предпочитают самую простую и практичную одежду. Оба варианта одинаково хороши, главное, чтобы было комфортно. Кроме того, не спешите избавляться от лишнего веса сразу же после родов: организму нужно восстановиться. Почаще вспоминайте, что ваше тело произвело ребенка на свет, а значит, оно определено достойно любви и заботы, а не изнуряющих диет!

Время для себя

Сразу после родов у большинства женщин включается материнский инстинкт — хочется быть рядом с ребенком 24/7. Со временем возникает необходимость организовать первые отлучки, но тут в игру вступает чувство вины. Разве вы заслужили время для себя? Да и еще раз да! Помните, что ваше эмоциональное состояние прямо влияет на самочувствие ребенка, и, если час, скажем, на маникюре сделает вас счастливее, найдите способ организовать возможность оставить свое чадо под присмотром отца.

Финансовые сложности